Καπνός και έντονη κινητοποίηση επικρατούν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) πυκνά σύννεφα υψώθηκαν πάνω από σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση, ύστερα από φερόμενο νέο πλήγμα σε υποδομές του Κόλπου.

Πυκνός μαύρος καπνός έγινε ορατός πάνω από τη Φουτζάιρα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της περιοχής. Στο παρελθόν, ιρανικές επιθέσεις είχαν στοχοθετήσει εκεί αποθήκη πετρελαίου, ενώ στην ίδια περιοχή λειτουργεί και τερματικός σταθμός εξαγωγής.

Δύο πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς στη Φουτζάιρα ανεστάλησαν προσωρινά ορισμένες επιχειρήσεις φόρτωσης στο εμιράτο.

Σύμφωνα με το γραφείο επικοινωνίας του Εμιράτου, η πυρκαγιά ξέσπασε όταν συντρίμμια έπεσαν κατά τη διάρκεια αναχαίτισης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

The UAE’s Fujairah port was reportedly attacked by Iranian drones, causing a large fire at the port located outside the Strait of Hormuz. According to Bloomberg, oil loading operations at the port were halted following the attack. pic.twitter.com/IAtZg4Cvwv — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 14, 2026

Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν αναλάβει τη διαχείριση του περιστατικού με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Ιρανικές προειδοποιήσεις για τα λιμάνια των Εμιράτων

Νωρίτερα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι θεωρούν τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων «νόμιμους στόχους» και κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιοχές αυτές, τη 15η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

«Ενημερώνουμε την ηγεσία των Εμιράτων πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί νόμιμο δικαίωμά της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της πλήττοντας αμερικανικούς εχθρικούς πυραύλους που βρίσκονται στα λιμάνια, τις αποβάθρες και τις κρυψώνες του αμερικανικού στρατού» στα Εμιράτα, ανέφερε σε δελτίο Τύπου το Κέντρο Συμμαχικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya.

Το κείμενο, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, καλεί τον πληθυσμό να «εκκενώσει» τις συγκεκριμένες ζώνες, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου.