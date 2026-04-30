Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο και στις ενεργειακές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο P-TEC που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, χθες στην Κροατία, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Τριών Θαλασσών που διοργάνωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και συμμετείχαν ομόλογοί του υπουργοί από την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, τη Λετονία και άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και αξιωματούχοι της ΕΕ.

Ο Στ. Παπασταύρου ενημέρωσε τους ομολόγους για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό άλμα ωρίμασης για τον Κάθετο Διάδρομο, λέγοντας ότι διασφαλίζει κανονιστική σαφήνεια, ανταγωνιστικά και προβλέψιμα τιμολόγια, καθώς και δυνατότητα μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων δυναμικότητας, ενισχύοντας την εμπορική βιωσιμότητα του διαδρόμου.

Παράλληλα χαρακτήρισε την 20ετή συμφωνία, που υπογράφηκε μεταξύ της AKTOR LNG USA και της αλβανικής AlbGaz και τη συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου της Νότιας Διασύνδεσης Βοσνίας – Κροατίας «αποφασιστικά βήματα που οδηγούν στην περαιτέρω ανεξαρτησία από το ρωσικό φυσικό αέριο».

Επεσήμανε επίσης την ανάγκη της ΕΕ να περιφρουρήσει την παράκαμψη μέσω Turkstream και την τήρηση της απαγόρευσης από την Τουρκία, και κάλεσε την Επιτροπή να προχωρήσει σε γενναίες χρηματοδοτήσεις για έργα ενεργειακών υποδομών και προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου. Τέλος, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει, το επόμενο διάστημα, συνάντηση με τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, για την επίσπευση των έργων διασύνδεσης των τριών χωρών στο πλαίσιο του διευρυμένου Κάθετου Αξονα.