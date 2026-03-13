Η θερινή ώρα είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός της ημέρας. Στην Ελλάδα η αλλαγή πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (φέτος 29/3/2026), όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά (από τις 03:00 στις 04:00). Με τον τρόπο αυτό, οι απογευματινές ώρες έχουν περισσότερο φως, κάτι που θεωρητικά συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ημέρας.

Η ιδέα της θερινής ώρας καθιερώθηκε ευρέως τον 20ό αιώνα, κυρίως για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται συντονισμένα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει κοινή χρονική ρύθμιση. Στην Ελλάδα η θερινή ώρα ισχύει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, οπότε επιστρέφουμε ξανά στη χειμερινή ώρα μετακινώντας τα ρολόγια μία ώρα πίσω.

Ωστόσο, η αλλαγή ώρας έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι τα οφέλη της είναι περιορισμένα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι σύγχρονες συνήθειες και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών έχουν αλλάξει σημαντικά. Επιπλέον, ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ξαφνική μετατόπιση του χρόνου μπορεί να επηρεάσει τον βιολογικό ρυθμό του ανθρώπου, προκαλώντας προσωρινή κόπωση, δυσκολία στον ύπνο ή μειωμένη συγκέντρωση τις πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η θερινή ώρα έχει θετικά στοιχεία. Το περισσότερο φως το απόγευμα διευκολύνει τις εξωτερικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή μετά την εργασία ή το σχολείο. Επίσης, για αρκετούς δημιουργεί μια αίσθηση μεγαλύτερης ημέρας, κάτι που συνδέεται με καλύτερη διάθεση και περισσότερη δραστηριότητα.