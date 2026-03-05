Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας και το 2026 στην Ελλάδα, καθώς εξακολουθεί να ισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα. Παρά τις πολυετείς συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση.

Έτσι, η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα και αντίστροφα θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά, με βάση το υφιστάμενο καθεστώς που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η πρώτη αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η επαναφορά στη χειμερινή ώρα θα ακολουθήσει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 οι δείκτες θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επιστρέφοντας στη λεγόμενη standard ώρα.

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, αφού στις 04:00 επιστρέφει στις 03:00.

Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένη η ζώνη ώρας και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια ή ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση χρειάζεται να γίνει χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και η χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και συνολικά της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ένωση.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Το φθινόπωρο, με τη χειμερινή ώρα, κερδίζεται μία ώρα ύπνου, ενώ την άνοιξη, με τη θερινή, χάνεται μία ώρα.

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται συνήθως πέντε ημέρες έως δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, μέσα από σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου και στις καθημερινές συνήθειες.

Πότε θα σταματήσει η αλλαγή ώρας

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά να αλλάζει την ώρα δύο φορές τον χρόνο — από χειμερινή σε θερινή την άνοιξη και ξανά πίσω το φθινόπωρο — χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία κατάργησης του συστήματος.

Το ισχύον καθεστώς καθορίζεται από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία οι δείκτες των ρολογιών αλλάζουν την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η Ελλάδα θα εφαρμόσει την ίδια πρακτική και το 2026, προχωρώντας σε αλλαγή ώρας στις 29 Μαρτίου (μπροστά) και στις 25 Οκτωβρίου (πίσω).

Παρότι έχει υπάρξει πρόταση στην ΕΕ για κατάργηση της αλλαγής ώρας, ώστε κάθε χώρα να διατηρεί σταθερά είτε τη θερινή είτε τη χειμερινή ώρα, η πρόταση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί και παραμένει υπό συζήτηση. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καθορισμένη ημερομηνία για το πότε θα σταματήσει η πρακτική αυτή.