Η αλλαγή της ώρας είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου. Δύο φορές τον χρόνο μετακινούμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα μπροστά ή πίσω, προσαρμόζοντας το καθημερινό μας πρόγραμμα στο φυσικό φως της ημέρας. Παρόλο που η διαδικασία φαίνεται απλή, επηρεάζει σημαντικά τη ζωή μας.

Αρχικά, η αλλαγή της ώρας συνδέεται με την καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός. Με τη θερινή ώρα, οι άνθρωποι απολαμβάνουν περισσότερο φως το απόγευμα, γεγονός που ενθαρρύνει τις εξωτερικές δραστηριότητες και μειώνει — σε κάποιο βαθμό — τη χρήση τεχνητού φωτισμού. Από την άλλη πλευρά, η μετάβαση μπορεί να επηρεάσει τον βιολογικό μας ρυθμό, προκαλώντας προσωρινή κούραση ή δυσκολία προσαρμογής.

Επιπλέον, η αλλαγή της ώρας μας υπενθυμίζει πόσο οργανωμένη είναι η κοινωνία μας γύρω από τον χρόνο. Τα σχολεία, οι εργασίες, τα μέσα μεταφοράς και οι καθημερινές μας υποχρεώσεις εξαρτώνται απόλυτα από αυτόν. Μια απλή μετακίνηση μίας ώρας αρκεί για να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο σωστός προγραμματισμός στη ζωή μας.

Τέλος, η αλλαγή της ώρας μπορεί να ιδωθεί και συμβολικά: όπως προσαρμόζουμε τα ρολόγια μας, έτσι καλούμαστε συχνά να προσαρμοζόμαστε και στις αλλαγές της ζωής. Η ευελιξία και η ικανότητα προσαρμογής αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας.

Συμπερασματικά, η αλλαγή της ώρας δεν είναι απλώς μια τεχνική ρύθμιση των ρολογιών, αλλά μια πρακτική που επηρεάζει την καθημερινότητά μας και μας θυμίζει τη σημασία του χρόνου στη ζωή μας.

Πότε αλλάζει ξανά;

Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ετών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής σχετική απόφαση, με αποτέλεσμα η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα και αντίστροφα να εφαρμοστεί και τη νέα χρονιά.

Η πρώτη αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η επαναφορά στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επιστρέφοντας στη λεγόμενη standard ώρα.

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, αφού στις 04:00 επιστρέφει στις 03:00.

Tα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον έχουν σωστά ρυθμισμένη τη ζώνη ώρας και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια, φούρνους ή ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Το φθινόπωρο (χειμερινή ώρα) κερδίζουμε μία ώρα ύπνου, ενώ την άνοιξη (θερινή ώρα) χάνουμε μία ώρα.

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται περίπου πέντε ημέρες έως δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, με σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου και στις καθημερινές συνήθειες.

Πότε θα σταματήσει η αλλαγή ώρας

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα συνεχίζουμε κανονικά να αλλάζουμε την ώρα δύο φορές το χρόνο από χειμερινή σε θερινή την άνοιξη και ξανά πίσω το φθινόπωρο και δεν έχει οριστεί ημερομηνία που θα σταματήσει αυτό το σύστημα.

Το σύστημα αυτό καθορίζεται από νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία που ισχύει σε όλα τα κράτη‑μέλη), σύμφωνα με τον οποίο οι δείκτες των ρολογιών αλλάζουν την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η Ελλάδα έχει μεταβεί σε θερινή/χειμερινή ώρα με αυτή την πρακτική (π.χ. στις 29 Μαρτίου 2026 θα προχωρήσει σε αλλαγή ώρας μπροστά και στις 25 Οκτωβρίου 2026 πίσω).

Παρότι υπήρξαν πρόταση και συζήτηση στην ΕΕ για κατάργηση της αλλαγής της ώρας — δηλαδή να κρατά κάθε χώρα σταθερά είτε τη χειμερινή είτε τη θερινή — αυτή δεν έχει εφαρμοστεί τελικά και παραμένει υπό συζήτηση. Δεν υπάρχει αποφασισμένη ημερομηνία που αυτή η αλλαγή θα σταματήσει.