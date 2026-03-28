Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (27/3) στην Κοζάνη ο 39χρονος δραπέτης που είχε αποδράσει την 25η Μαρτίου από το Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα της Τ.Δ.Ε.Ε. Κοζάνης. Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος εξέτιε ποινή φυλάκισης 6 ετών για το αδίκημα της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, όταν απέδρασε από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δραπέτη και κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο και κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές και διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του σε κατάστημα κράτησης.