Δραπέτης φυλακών συνελήφθη στη Βοιωτία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν αστυνομικά συνεργεία στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν αλλοδαπός, ο οποίος είχε αποδράσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο δραπέτης εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών. Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε υπεξαιρέσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 2025. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης του, επίσης αλλοδαπός, είχε καταγγείλει την υπεξαίρεση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων το μεσημέρι της 14ης Οκτωβρίου.

Το όχημα κατασχέθηκε και πρόκειται να αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.