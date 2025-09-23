Από τις φυλακές Κασσάνδρας δραπέτευσε 27χρονος Αλβανός, γνωστός μεταξύ των συγκρατούμενών του ως «βαρόνος» των φυλακών. Ο κρατούμενος βρισκόταν υπό έλεγχο, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι είχε επιτεθεί σε τουρίστρια από την Ουκρανία, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, αφού τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σημείο δεν ταυτοποιήθηκαν με τον ίδιο.

Ο 27χρονος θα αποφυλακιζόταν σε έναν μήνα, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την απόφασή του να αποδράσει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο λόγος που τον ώθησε σε αυτή την πράξη φέρεται να είναι προσωπικός: Η σύντροφός του τού ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουν, επειδή υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη ζωή της.

Μέχρι αυτή την ώρα ο δραπέτης αναζητείται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι έχει ήδη διαφύγει στο εξωτερικό.