Τον άνθρωπο που αναζητά η Αστυνομία σε ολόκληρη τη χώρα, κατάφερε να εντοπίσει αποκλειστικά η εκπομπή του Mega, Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Ο δραπέτης με το εντυπωσιακό προφίλ στα social media, τις φωτογραφίες με πολυτελή αυτοκίνητα, μηχανές μεγάλου κυβισμού και στιγμιότυπα από τη φυλακή, «έσπασε» τη σιωπή του.

«Νιώθω στεναχώρια με αυτό που συνέβη» είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι δεν έχει σχέση με την επίθεση εναντίον μιας Ουκρανής γυναίκας για την οποία κατηγορείται.

Καταδικασμένος για διακίνηση παράνομων μεταναστών, είχε δραπετεύσει από αγροτικές φυλακές. Η απόδραση του προκάλεσε ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη χώρα, με νέες κατηγορίες να προστίθενται στο φάκελό του.

«Έφυγα γιατί έπρεπε να δω το παιδί μου», εξήγησε. «Μετά έμαθα ότι με κατηγορούν για ληστείες και επιθέσεις. Εγώ δεν ήμουν εκεί».

Παρά το ανθρωποκυνηγητό, απαντά σε κλήσεις μέσα από εφαρμογές, χωρίς να φοβάται ότι θα εντοπιστεί.

Το Live News, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό.