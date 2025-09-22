Ο 27χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, καταδικασμένος για διακίνηση μεταναστών, φέρεται να είναι και ο άνθρωπος που μαχαίρωσε 25χρονη με καταγωγή από την Ουκρανία, η οποία βρέθηκε τραυματισμένη σε κατάλυμα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Η ίδια, αναγνώρισε τον δράστη στο πρόσωπο του 27χρονου δραπέτη.

Το προφίλ του

Όπως ανάφερε το MEGA, o 27χρονος, στις 09/12/24 καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια φυλάκισης από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για διευκόλυνση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών.

Πλέον αναζητείται, με τους σωφρονιστικούς ωστόσο να σημειώνουν πως δεν είναι αυτός που επιτέθηκε στην 25χρονη, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τα αποτυπώματα.

«Δεν σχετίζεται το γεγονός γιατί τα αποτυπώματα τα οποία βρέθηκαν είναι ‘ορφανά’».

Ο φόβος είναι πως ίσως ο δραπέτης έχει φύγει από την περιοχή και έχει γυρίσει στην Αλβανία.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες εξετάζονται από τις Αρχές.

«Είναι αυτός που έχει δραπετεύσει»

«Κοιμόταν η κοπέλα μέσα, είχε αφήσει τα κλειδιά από έξω, και προφανώς αυτός μπήκε, είδε τα κλειδιά από έξω, και μπήκε. Κινητό, λεφτά, τα έγγραφά της, τις κάρτες της, η κοπέλα δεν μπορεί να περπατήσει ακόμα, αλλά λένε ότι θα αναρρώσει. Είναι αυτός που έχει δραπετεύσει», λέει από την πλευρά της, μιλώντας στο MEGA, η ιδιοκτήτρια των καταλυμάτων που έμενε η 25χρονη.

Πλέον μένει να αποδειχτεί αν ο δράστης που επιτέθηκε στην 25χρονη είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δραπέτη των φυλακών. Τα διαφορετικά αποτυπώματα μεγαλώνουν το μυστήριο, με την έρευνα να συνεχίζεται.