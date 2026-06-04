Σοβαρό περιστατικό bullying στο Μεσολόγγι σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026), όταν αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να παρενοχλούσε συστηματικά έναν 13χρονο αλλοδαπό μαθητή. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος δράστης τον τελευταίο μήνα εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 15χρονος, πέρα από την ηλεκτρονική παρενόχληση, φέρεται να προχωρούσε και σε επιθέσεις εντός και εκτός του σχολείου όπου φοιτά το θύμα, προκαλώντας του φόβο και ανασφάλεια. Οι πράξεις του είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως αναφέρει το agriniopress, προχθές το μεσημέρι ο 15χρονος προσέγγισε τον 13χρονο έξω από την οικία του και τον εξύβρισε, ενώ τον απείλησε προκαλώντας του τρόμο και ανησυχία. Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο και τον πατέρα του στο σπίτι τους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Η αστυνομική προανάκριση έδειξε ότι ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποιούσε φράσεις που προσέβαλαν την εθνική καταγωγή του θύματος. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.