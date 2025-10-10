Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες, στα Χανιά.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 130 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3 μέτρων και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Συγκεκριμένα, αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, είχε αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 33 και 46 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε δύσβατη περιοχή, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο καλλιεργούνταν επιμελώς δενδρύλλια κάνναβης. Οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν στον χώρο της φυτείας και συνελήφθησαν.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία που διέμεναν από κοινού οι δύο αλλοδαποί, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 130 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3 μέτρων, 3 κιλά και 306 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 675 ευρώ και 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 46χρονου, ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.