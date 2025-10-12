Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε μια ανήλικη κοπέλα τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως αναφέρει το zarpanews, η 16χρονη βρισκόταν σε νυχτερινό μαγαζί στα Χανιά, όπου κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η νεαρή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μέθης που παρουσίασε.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανήλικη πλέον είναι καλά στην υγεία της.