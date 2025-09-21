Ένας 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του dimokratiki.gr, το κοριτσάκι παραπονέθηκε στην μητέρα και σε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι είχε ενοχλήσεις. Ρωτώντας την ανήλικη, εκείνη αποκάλυψε ότι ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις.

Ειδικότερα, το παιδί περιέγραψε ότι το καλοκαίρι του 2020, σε στιγμές που έμενε μόνη μαζί του, εκείνος την κακοποιούσε.

Η παιδοψυχολόγος που εξέτασε την 8χρονη κατέγραψε ότι η μικρή είχε σεξουαλικές γνώσεις και συμπεριφορές εντελώς δυσανάλογες με την ηλικία της, γεγονός που υποδήλωνε έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση.

Παράλληλα, παιδοψυχίατρος που κλήθηκε, σημείωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις υπερκινητικότητας και διαταραχής λόγου, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αποσαφηνιστούν όλα τα περιστατικά ως προς τον χρόνο και τον τρόπο τέλεσης. Ωστόσο, δεν απέκλεισε ότι το παιδί είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες.

Τι ισχυρίζεται ο 83χρονος

Ο 83χρονος έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων και εμμένει στα όσα είχε ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να διευκρινιστούν τα όσα κατάγγειλε εις βάρος του, και μια 52χρονη ομογενής από τις ΗΠΑ, που διατείνεται ότι τη βίασε σε μικρή ηλικία, στοιχεία τα οποία προσέδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.