Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν, χθες βράδυ, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, διότι με την απειλή χρήσης σωματικής βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει το πορτοφόλι ενός 13χρονου αγοριού.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα παιχνιδιών στην περιοχή του Ευόσμου.
