Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δεκατεσσάρων ατόμων για κλοπές και απάτες, ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, από τον Απρίλιο 2024 έως και τον Μάιο 2025, καταγράφηκαν συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εννέα κλοπές από καταστήματα –μία εκ των οποίων σε απόπειρα–, δύο διαρρήξεις καταστημάτων, τρεις κλοπές δρόμου, μία κλοπή δικύκλου, μία διάρρηξη Ι.Χ., καθώς και μία κλοπή και μία διάρρηξη κατοικιών.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης μέσω υπολογιστή, που φέρεται να συνδέονται με την ίδια ομάδα δραστών.

Το συνολικό χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε ανέρχεται σε 9.050 ευρώ, ενώ η αξία των αντικειμένων που εκλάπησαν ξεπερνά τα 2.600 ευρώ. Οι δικογραφίες έχουν ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.