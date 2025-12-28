Απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο διαμέρισμα του οποίου ξέσπασε πυρκαγιά στην Κάτω Τούμπα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

