Η πτώση των πολυτελών αγορών στο Ντουμπάι γίνεται ολοένα και πιο αισθητή, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν πλήττει την επισκεψιμότητα στα εμβληματικά εμπορικά κέντρα του εμιράτου και οδηγεί τις λιανικές πωλήσεις σε ελεύθερη πτώση. Στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη της σύρραξης, στις 28 Φεβρουαρίου, οι πωλήσεις του Bloomingdale’s στο Ντουμπάι μειώθηκαν κατά 45%, ενώ η επισκεψιμότητα του Harvey Nichols στο Mall of the Emirates κατέρρευσε κατά 57%, σύμφωνα με τους Financial Times.

Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, που ολοκληρώθηκε στις 19 Μαρτίου, οι πωλήσεις στους μεγάλους λιανοπωλητές των δύο εμπορικών κέντρων σημείωσαν πτώση άνω του 60% σε ετήσια βάση. Ιταλικές εταιρείες πολυτελών ειδών που δραστηριοποιούνται στο εμιράτο ανέφεραν μειώσεις πωλήσεων 35% έως 40% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Ένα ανώτερο στέλεχος του κλάδου προειδοποίησε ότι το υψηλό κόστος συντήρησης των μπουτίκ καθιστά τη λειτουργία τους ασύμφορη χωρίς συνεχή ροή πελατών.

Ένα κέντρο πολυτελείας υπό πίεση

Η περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αποτελούσε ένα από τα λίγα φωτεινά σημεία για τη διεθνή βιομηχανία πολυτελείας. Η Morgan Stanley εκτιμούσε ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των συνολικών εσόδων του κλάδου, με πάνω από τη μισή δραστηριότητα συγκεντρωμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μόνο το Ντουμπάι προσέλκυσε σχεδόν 20 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες που διανυκτέρευσαν το 2025.

Αυτή η μηχανή ανάπτυξης έχει πλέον «παγώσει», καθώς οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε χώρες του Κόλπου έχουν διαταράξει τις αεροπορικές μετακινήσεις και έχουν αποθαρρύνει τους τουρίστες. Η Bernstein Research προέβλεψε ότι οι πωλήσεις ειδών πολυτελείας στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να μειωθούν στο μισό τον Μάρτιο. «Αν αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή, το Ντουμπάι μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του και αυτό θα είναι απλώς ένα προσωρινό πισωγύρισμα», δήλωσε ο Luca Solca, αναλυτής της Bernstein. «Ωστόσο, εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι απίθανο».

Η Kering, μητρική εταιρεία της Gucci, προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων σε όλα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Παράλληλα, ο Όμιλος Chalhoub, που διαχειρίζεται περίπου 900 καταστήματα για μάρκες όπως η Versace και η Jimmy Choo, ανακοίνωσε ότι τα υπόλοιπα σημεία λειτουργούν με εθελοντική βάση προσωπικού.

Εφοδιαστική κρίση και οικονομικές απώλειες

Πέρα από τη δραματική πτώση της ζήτησης, οι λιανοπωλητές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο περιορισμός του Στενού του Χορμούζ από το Ιράν ανάγκασε τις εταιρείες να αλλάξουν δρομολόγια, μεταφέροντας τα εμπορεύματα μέσω ξηράς από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Αυτό προσθέτει 10 έως 14 ημέρες στους χρόνους παράδοσης, ενώ τα ασφάλιστρα για πολεμικό κίνδυνο έχουν εκτοξευθεί μεταξύ 3.000 και 5.000 δολαρίων ανά κοντέινερ.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως οι Maersk και CMA CGM, ανέστειλαν τις διελεύσεις μέσω του στενού, με αποτέλεσμα ορισμένα φορτία που προορίζονταν για τον Κόλπο να παραμένουν παγιδευμένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Σιγκαπούρης. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αντιπροσώπευε το 25,9% του ΑΕΠ του Ντουμπάι στο τρίτο τρίμηνο του 2025, γεγονός που καθιστά την κρίση ακόμη πιο ανησυχητική.

Με τις μετοχές της Emaar Properties να έχουν υποχωρήσει πάνω από 26% από την έναρξη της σύρραξης και τους πολυτελείς ομίλους LVMH, Hermès και Richemont να καταγράφουν απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές, η κρίση απειλεί όχι μόνο τον λιανικό τομέα του Ντουμπάι, αλλά και τη φήμη του ως ασφαλούς καταφυγίου για κεφάλαιο και διεθνές εμπόριο.