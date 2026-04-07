Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, το Ντουμπάι θεωρούνταν ο προφανής προορισμός για εύπορους Βρετανούς που αναζητούσαν μια νέα βάση. Η δυνατότητα να αποκτά κανείς αφορολόγητα τεράστια εισοδήματα και να τα ξοδεύει σε πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα καθιστούσε την πόλη ελκυστική.

Ωστόσο, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν «υπό ιρανικά πυρά», η εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς καταφυγίου για την παγκόσμια ελίτ αρχίζει να φθίνει. Οι υπερπλούσιοι Βρετανοί στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην Ευρώπη, με το Μιλάνο να αναδεικνύεται σε κορυφαία επιλογή.

«Η Ιταλία προσφέρει τα καλύτερα προνόμια: ενιαίο φορολογικό συντελεστή και υψηλή ποιότητα ζωής», δηλώνει ο σύμβουλος Armand Arton, που βοηθά πολυεκατομμυριούχους να μετεγκαθίστανται μέσω επενδυτικών προγραμμάτων ιθαγένειας. «Όσοι φεύγουν από τα Εμιράτα μπορούν εύκολα να φανταστούν τη ζωή τους στη Ρώμη ή στο Μιλάνο, διεθνή και κοσμοπολίτικα κέντρα».

Η «εκκένωση του Λονδίνου» και το ιταλικό φορολογικό δέλεαρ

Το Μιλάνο, ήδη έδρα τραπεζιτών, δικηγόρων και επενδυτών της Ευρώπης, προσελκύει ολοένα περισσότερους εύπορους ξένους. Το ιταλικό φορολογικό καθεστώς επιτρέπει στους νέους κατοίκους να πληρώνουν ετήσιο φόρο ύψους 300.000 ευρώ για όλα τα εισοδήματα του εξωτερικού – ποσό ελάχιστο για τους πολύ πλούσιους.

Η Diletta Giorgolo, επικεφαλής του γραφείου κατοικιών της Sotheby’s στο Μιλάνο, σημειώνει πως η κατάργηση του καθεστώτος «non-dom» στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε κύμα αγοραστών στην Ιταλία. «Από τότε βλέπουμε συνεχή αύξηση στις αγορές πολυτελών ακινήτων» αναφέρει.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει ώστε το ιταλικό φορολογικό πρόγραμμα να αποκαλείται ανεπίσημα «svuota Londra» ή «εκκένωση του Λονδίνου». Ο Marc Acheson, οικονομικός σύμβουλος της Utmost Wealth Solutions, εξηγεί ότι «η κατάργηση του non-dom ήταν ο πραγματικός καταλύτης – συνέπεσε και με τη σκλήρυνση των κανόνων στην Πορτογαλία».

Η σταθερότητα και η νέα εικόνα της Ιταλίας

Ο δικηγόρος Roberto Bonomi επισημαίνει πως η Ιταλία έχει αποτινάξει τη φήμη πολιτικής αστάθειας. Υπό την πρωθυπουργό Giorgia Meloni, που ανέλαβε το 2022, η χώρα δείχνει σταθερότητα και προβλεψιμότητα. «Οι πελάτες δεν φοβούνται πλέον να επενδύσουν στην Ιταλία – η αβεβαιότητα υπάρχει παντού στον κόσμο», τονίζει.

Η «dolce vita» των υπερπλουσίων

Περίπου 5.000 άτομα έχουν ενταχθεί στο ιταλικό καθεστώς ενιαίου φόρου, σύμφωνα με την εταιρεία Maisto e Associati. Αρχικά επρόκειτο για Ιταλούς που εργάζονταν στο Λονδίνο και επέστρεφαν για προσωπικούς ή φορολογικούς λόγους. Μετά την πανδημία, όμως, και ιδιαίτερα μετά την εξαγγελία των Συντηρητικών για κατάργηση του non-dom, οι αιτήσεις αυξήθηκαν εκθετικά.

Η νέα εισροή κεφαλαίων ανεβάζει τις τιμές ακινήτων στο Μιλάνο. Σύμφωνα με την Knight Frank, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 38% σε πέντε χρόνια, ενώ η πόλη ξεπέρασε τη Βενετία ως ακριβότερη στην Ιταλία. Οι πιο περιζήτητες περιοχές, όπως Sant’Ambrogio, Brera και Cinque Vie, παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις.

Επιστροφή ταλέντων και φορολογικά κίνητρα

Η Ιταλία εφαρμόζει επίσης το πρόγραμμα «Rientro dei cervelli» – «Επιστροφή των εγκεφάλων» – που επιτρέπει σε νέους ή επαναπατριζόμενους κατοίκους να φορολογούνται μόνο για το 50% του εισοδήματός τους για πέντε χρόνια. Ο Bonomi θέτει το ερώτημα αν υπάρχει όριο στο ενιαίο καθεστώς, το οποίο αυξήθηκε από 100.000 ευρώ το 2017 σε 300.000 ευρώ σήμερα.

Παρά τις επικρίσεις, όπως εκείνες του πρώην Γάλλου πρωθυπουργού François Bayrou περί «φορολογικού ντάμπινγκ», η Meloni απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «αβάσιμους». Στο μεταξύ, η ζωή στο Μιλάνο αλλάζει με ταχείς ρυθμούς.

Το νέο πρόσωπο του Μιλάνου

Η Via Monte Napoleone ξεπέρασε ακόμη και την Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης ως η πιο ακριβή εμπορική οδός του κόσμου. Νέες γκαλερί, λέσχες μελών και ξενοδοχεία αναπτύσσονται, ενώ μεγάλα brands όπως τα Casa Cipriani και Soho House επεκτείνονται στην πόλη.

«Η κοινότητα των ξένων έχει μεταμορφώσει το Μιλάνο και τη Ρώμη», λέει η Giorgolo. «Παλαιότερα, οι διεθνείς αγοραστές αναζητούσαν απλώς μια δεύτερη κατοικία· τώρα επιδιώκουν μόνιμη εγκατάσταση, κοντά σε διεθνή σχολεία και αεροδρόμια».

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: μπορεί το Μιλάνο να εκτοπίσει το Ντουμπάι ως το νέο κέντρο της παγκόσμιας ελίτ; Ο Arton διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία. «Το Ντουμπάι θα ανακάμψει. Ίσως να μην καλύπτει πλέον τις ανάγκες όλων, αλλά λίγα μέρη στον κόσμο προσφέρουν τον ίδιο συνδυασμό ευκαιριών και ποιότητας ζωής».

Πηγή: theguardian.com