Η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι αρχίζει να δείχνει τα πρώτα σημάδια εξασθένισης, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με στοιχεία αναλυτών να δείχνουν κατακόρυφη πτώση του όγκου των συναλλαγών και ορισμένους κτηματομεσίτες να επισημαίνουν μειώσεις στις τιμές. Ο πόλεμος, καθώς και οι επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν πλήξει την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς καταφυγίου για τους πλούσιους του κόσμου.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs, οι συναλλαγές ακινήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μειώθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση τις πρώτες 12 ημέρες του Μαρτίου και κατά 49% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ορισμένοι μεσίτες αναφέρουν εκπτώσεις 12-15% σε ακίνητα, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται αγγελίες για «γρήγορες πωλήσεις» λόγω της συγκυρίας.

Ένα διαμέρισμα κοντά στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, προσφέρθηκε για 650.000 δολάρια, περίπου 12% χαμηλότερα από την προηγούμενη τιμή των 735.000 δολαρίων. Παρόμοια, ένα ακίνητο υπό κατασκευή στην Palm Jumeirah διατίθεται με έκπτωση 15%, γύρω στα 2 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με μηνύματα που είδε το Reuters.

Ανησυχία για επιβράδυνση της αγοράς

Η άνθηση της αγοράς ακινήτων στα ΗΑΕ αντικατοπτρίζει την άνοδο του Ντουμπάι, ωστόσο ήδη υπήρχαν φόβοι για επιβράδυνση μετά από πέντε χρόνια συνεχούς ανόδου τιμών. Η σύρραξη αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία έως σήμερα για μια αγορά που τροφοδοτήθηκε από την εισροή εύπορων μεταναστών και το καθεστώς μηδενικής φορολογίας.

Οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιρειών έχουν υποχωρήσει, με την Emaar Properties –την εταιρεία πίσω από το Burj Khalifa– να σημειώνει πτώση άνω του 26% στο χρηματιστήριο του Ντουμπάι από την έναρξη του πολέμου. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η συνολική αξία συναλλαγών έχει μειωθεί στο μισό σε σχέση με τον Φεβρουάριο, παρότι η μέση τιμή παραμένει σχεδόν σταθερή.

Αναλυτές της Citi προειδοποιούν ότι ο πόλεμος προσθέτει «σημαντικό ρίσκο» στις προβλέψεις πληθυσμιακής ανάπτυξης του Ντουμπάι, καθώς ενδέχεται να αποθαρρύνει αγοραστές και επενδυτές. Προβλέπουν αύξηση πληθυσμού μόλις 1% το 2024 και 2-2,5% ετησίως την περίοδο 2027-2031, έναντι 4% τα προηγούμενα χρόνια. Στο δυσμενές σενάριό τους, οι τιμές ακινήτων θα υποχωρούν κατά μέσο όρο 7% ετησίως έως το 2028.

Οι συναλλαγές συνεχίζονται

Παρά τις πιέσεις, στελέχη της αγοράς δηλώνουν ότι η δραστηριότητα δεν έχει σταματήσει. «Οι αντιλήψεις για τον κίνδυνο διαφέρουν, αλλά τα δεδομένα είναι σαφή: οι συναλλαγές συνεχίζονται», ανέφερε ο Imran Sheikh, ιδρυτής και πρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων BlackOak.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πελάτης από την Αφρική του ζήτησε να προχωρήσει σε αγορές εφόσον παρουσιαστούν ευκαιρίες. Μάλιστα, ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών του UFC, Francis Ngannou, αγόρασε πρόσφατα ακίνητο αξίας περίπου 25 εκατ. δολαρίων στην Palm, σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης Arada, η οποία τόνισε ότι η πράξη αυτή «υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη επενδυτική διάθεση για πολυτελείς κατοικίες στο Ντουμπάι».

«Πολλοί επενδυτές μάς καλούν ρωτώντας αν υπάρχουν πωλητές που χρειάζονται ρευστότητα ή προσφέρουν εκπτώσεις – είναι έτοιμοι να αγοράσουν», δήλωσε ο Himanshu Khandelwal, CEO της Asas Capital, αναφερόμενος σε Εμιρατινούς πελάτες και ινδικές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Emaar Properties, Mohamed Alabbar, δήλωσε στο CNBC ότι «κανείς δεν θέλει να υποχωρήσει» στις τιμές. Αντίστοιχα, ο Tauseef Khan, ιδρυτής και πρόεδρος της Dugasta Properties, ανέφερε στο Reuters πως «η πλειονότητα των αγοραστών παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη αξία και όχι στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις».

Πηγή: Reuters