Στις φλόγες παραμένει η Μέση Ανατολή με την ανησυχία να συνεχίζει να αφορά και το Ντουμπάι. Ανταποκρίτρια της ΕΡΤ ανέφερε ότι ο σκελετός κάθε ουρανοξύστη σειόταν καθώς τα ξημερώματα αλλα και νωρίτερα το πρωί, οι αναχαιτίσεις στο μαζικό κύμα των 45 ιρανικών drones και βαλλιστικών πυραύλων κράτησαν σε συναγερμό την αεράμυνα του Ντουμπάι.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, στο στόχαστρο του Ιράν παραμένει το λιμάνι φόρτωσης – εκφόρτωσης πετρελαίου Φουτζάιρα, η μοναδική διέξοδος από την «θηλιά» των Στενών του Ορμούζ.

Την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν οι επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου του Ντουμπάι που δέχεται μεγάλη πίεση αποφάσισαν να δράσουν «σπάζοντας » τις τιμές των τουριστικών καταλυμάτων, των εστιατορίων και των spa σε μία προσπάθεια να ξανακερδίσουν διεθνή πελατεία, έστω και όχι τόσο «απαστράπτουσα».

Σύμφωνα με την AirDNA, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, περισσότερες από 80.000 κρατήσεις ξενοδοχείων και Airbnb ακυρώθηκαν κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OT, στο Five Palm Jumeirah Hotel, ένα γιγαντιαίο παραθαλάσσιο κατάλυμα, η τιμή των πολυτελών σουιτών έχει πέσει στα 350 ευρώ τη βραδιά από τα 540 ευρώ που κόστιζε πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun».

Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις των τιμών στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις του Airbnb. Οι τιμές των διαμερισμάτων στο κέντρο της πόλης του Εμιράτου έχουν καταρρεύσει και η διανυκτέρευση κοστίζει σε πολλές περιπτώσεις μόλις 150 ευρώ από 350 ευρώ που έπρεπε να πληρώσει κάποιος προπολεμικά.

Οι προσφορές έγιναν τόσο δελεαστικές που πλέον δημιουργήθηκε ένας ειδικός ιστότοπος που απευθύνεται σε όσους θέλουν να απολαύσουν ό,τι καλύτερο τουριστικό προϊόν είναι δυνατόν να προσφέρει το Εμιράτο με τιμές «σκοτωμένες» και μάλιστα δίχως να υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πολυκοσμίας που συνήθως χαρακτήριζε καθετί το τουριστικό στο Ντουμπάι.

«Το Hotel Drops Dubai είναι ο ιστότοπος που δημιουργήθηκε για τις περιστάσεις και ο οποίος απαριθμεί τις πιο αξιοσημείωτες προσφορές τιμών», σημειώνει ο Μαρτέν Εζόντ στον «Figaro». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου, οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 21% στο Εμιράτο, «με τις εκπτώσεις να φτάνουν έως και το 65% στο Mövenpick Grand Al Bustan, που βρίσκεται ακριβώς έξω από το αεροδρόμιο της πόλης».

Για να υποβαθμίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου ορισμένα καταστήματα μεταμφιέζουν αυτήν την προσφορά ως «εξαιρετικές εκπτώσεις για το Εΐντ αλ-Φιτρ», τη μουσουλμανική θρησκευτική γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του ραμαζανιού, η οποία θα γιορταστεί φέτος στις 20 Μαρτίου, όπως γράφει ο ρεπόρτερ του «Figaro». Ο Εζόντ εξηγεί ότι με τον τρόπο αυτό οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες επιχειρούν να προσελκύσουν και τους μόνιμους κατοίκους των άλλων Εμιράτων, οι οποίοι θα επωφεληθούν από αρκετές δημόσιες αργίες που σχετίζονται με τον θρησκευτικό αυτό εορτασμό.

Μερικές φορές δίνεται μάλιστα η εντύπωση ότι κάποιες προωθητικές προσφορές έχουν απορρίψει τους ξένους, δυτικούς επισκέπτες για αυτή τη σημαντική για τους μουσουλμάνους εποχή του χρόνου. Στην πραγματικότητα όμως η αγωνία στον κλάδο είναι μεγάλη, διότι «δεν είναι βέβαιο ότι αυτοί οι επισκέπτες θα αποφασίσουν να επιστρέψουν στο Ντουμπάι σύντομα», όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας.