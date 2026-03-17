Η Emirates επιστρέφει αεροσκάφη στο Ντουμπάι με μόλις 35 επιβάτες στα Airbus A380 500 θέσεων, καθώς οι ταξιδιώτες αποφεύγουν την περιοχή του Περσικού Κόλπου εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, η οποία έχει βυθίσει σε κρίση την πιο πολυσύχναστη διεθνή αεροπορική εταιρεία στον κόσμο.

Οι πτήσεις από την Πράγα και τη Βουδαπέστη προς το Ντουμπάι λειτουργούν με μόλις 5 έως 10 τοις εκατό της χωρητικότητάς τους, ενώ αρκετές πτήσεις επιστροφής από τη Νέα Υόρκη μετέφεραν μόνο περίπου το ένα πέμπτο των διαθέσιμων θέσεων, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της αεροπορικής εταιρείας που μελέτησε το Bloomberg. Οι αναχωρήσεις από το Σικάγο πραγματοποιήθηκαν με μισοάδειες καμπίνες, ενώ μία πτήση από το Παρίσι μετέφερε περίπου 25 επιβάτες — σχεδόν τον ίδιο αριθμό με το… πλήρωμα.

Φεύγουν άρον – άρον από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Γεμάτες οι πτήσεις

Η κατάσταση στην αντίθετη κατεύθυνση παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι πτήσεις που αναχωρούν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι γεμάτες, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες προσπαθούν να φύγουν με τα λιγότερα αεροσκάφη που είναι διαθέσιμα. Στη συνέχεια, η Emirates επανατοποθετεί αυτά τα αεροσκάφη στον κόμβο της στο Ντουμπάι με ελάχιστους επιβάτες.

Η αεροπορική εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης αρκετές χιλιάδες περιπτώσεις μη εμφάνισης κάθε μέρα στις πτήσεις εξερχόμενες από το Ντουμπάι, σύμφωνα με ένα εσωτερικό σημείωμα. Αυτό προσθέτει περαιτέρω πολυπλοκότητα στις αποφάσεις προγραμματισμού για μια λειτουργία που πριν τον πόλεμο περιελάμβανε εκατοντάδες σχεδόν πλήρεις καθημερινές πτήσεις. Η Emirates προσφέρει επιστροφές χρημάτων και ευέλικτο αναπρογραμματισμό πτήσεων μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί σωτηρία για την εταιρεία

Παρά τη χαμηλή ζήτηση επιβατών για πτήσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Emirates φορτώνει ενεργά τα αεροσκάφη της με φορτία, τα οποία αποτελούν μια κρίσιμη εναλλακτική πηγή εσόδων και εξασφαλίζουν την παράδοση εμπορευμάτων — ιδίως ευπαθών — στα ΗΑΕ. Η αεροπορική εταιρεία δίνει προτεραιότητα στα αεροσκάφη Boeing 777 για αυτές τις πτήσεις, καθώς είναι πιο κατάλληλα για μεταφορά φορτίων από τα A380. Με τα Στενά του Ορμούζ να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστά για τη ναυτιλία, οι αερομεταφορές παραμένουν μία από τις λίγες βιώσιμες μεθόδους για την παράδοση βασικών εμπορευμάτων στην περιοχή.

Ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία επικράτησε τη Δευτέρα, όταν ένα drone χτύπησε μια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, αναγκάζοντας σε μια ακόμη προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων. Ήταν το τρίτο παρόμοιο περιστατικό στο αεροδρόμιο από την έναρξη της ιρανικής επίθεσης εναντίον των χωρών του Κόλπου στις 28 Φεβρουαρίου. Η Emirates δήλωσε ότι αναμένεται να επαναλάβει ένα περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων μετά τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα, αν και ορισμένες πτήσεις ακυρώθηκαν οριστικά.

Αργή ανάκαμψη εν μέσω συνεχιζόμενων απειλών

Η Emirates ανακοίνωσε 369 πτήσεις για την Κυριακή — οι οποίες αποτελούν το 70% των επιπέδων πριν από τη σύγκρουση και ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη του πολέμου. Πραγματοποιεί πλέον τουλάχιστον έξι φορές περισσότερες πτήσεις από την Qatar Airways, τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Κόλπου, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς λόγω του κλειστού εναέριου χώρου του Κατάρ. Η Etihad Airways εκτελεί περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων από το Αμπού Ντάμπι.

Το Reuters ανέφερε ότι οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών φορτίων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% σε ορισμένες διαδρομές, καθώς οι επιχειρήσεις στρέφονται προς τις αεροπορικές μεταφορές για να παρακάμψουν τα εμπόδια στις θαλάσσιες μεταφορές.