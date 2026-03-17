Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία πείνα εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανάλυση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν διακόψει κρίσιμες διαδρομές για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, προκαλώντας καθυστερήσεις στην παράδοση υλικών που σώζουν ζωές, μέσα σε μία από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή του WFP Καρλ Σκάου, περίπου 45 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι ενδέχεται να οδηγηθούν σε οξεία πείνα λόγω των αυξήσεων στις τιμές τροφίμων, πετρελαίου και μεταφορών. Ο παγκόσμιος απολογισμός αναμένεται έτσι να ξεπεράσει το σημερινό επίπεδο-ρεκόρ των 319 εκατομμυρίων ανθρώπων.

«Αυτό θα οδηγούσε τα επίπεδα της παγκόσμιας πείνας σε ρεκόρ όλων των εποχών και είναι μια φρικτή, φρικτή προοπτική. Ήδη, πριν από αυτόν τον πόλεμο, βρισκόμαστε σε μια τέλεια καταιγίδα όπου η πείνα δεν ήταν ποτέ τόσο οξεία όσο σήμερα, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς και το πόσο έντονη είναι αυτή η πείνα», δήλωσε ο Σκάου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα έξοδα μεταφοράς έχουν αυξηθεί κατά 18% από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που ανάγκασε το πρόγραμμα να επαναδρομολογήσει ορισμένες αποστολές βοήθειας.

Τέλος, τα επιπλέον κόστη, όπως πρόσθεσε, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές περικοπές χρηματοδότησης καθώς οι δωρητές στρέφουν την προσοχή τους σε ζητήματα άμυνας.