Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέρριψε τις προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης ή για εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Οι προτάσεις αυτές είχαν μεταφερθεί στην Τεχεράνη μέσω δύο μεσολαβητριών χωρών.

Κατά την ίδια πηγή, η στάση του Χαμενεΐ απέναντι στην εκδίκηση εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε «πολύ σκληρή και σοβαρή». Η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά την πρώτη συνεδρίαση για θέματα εξωτερικής πολιτικής που πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του.

Επίσης, ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε αν ο νέος Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης δήλωσε πως «η κατάλληλη στιγμή για ειρήνη» δεν θα έρθει «μέχρις ότου να γονατίσουν, να αποδεχθούν την ήττα και να πληρώσουν αποζημίωση οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Τέλος, τρεις πηγές δήλωσαν στο Reuters στις 14 Μαρτίου ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες συμμάχων της από τη Μέση Ανατολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.