Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραελ Κατζ ανακοίνωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας είναι νεκρός, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την επιχείρηση ή τους στόχους της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του υψηλόβαθμου αξιωματούχου. Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο στο Ιράν όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Ο Λαριτζανί υπήρξε επί σειρά ετών το «δεξί χέρι» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στις 28 Φεβρουαρίου. Θεωρούνταν το νούμερο δύο της ιρανικής ηγεσίας μετά τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της δύναμης Basij (Μπασίτζ) των IRGC, Gholamreza Soleimani, (Γκολαμρεζά Σολεϊμανί) κατά τη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η εξόντωση του Soleimani συνιστά «σημαντικό πλήγμα» στις «δομές διοίκησης και ελέγχου» του Ιράν. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να «συνεχίσει να ενεργεί με βία» εναντίον ιρανών διοικητών.