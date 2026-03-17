  • Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρεις συνοικίες στη Βηρυτό, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.
  • Οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίζονται να στοχεύουν την περιοχή του Κόλπου και πέρα ​​από αυτήν, με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ να αναφέρουν αναχαιτίσεις.
  • Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα και σε πόλεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
  • Άμπου Ντάμπι: Ένας νεκρός από θραύσματα καταρριφθέντος πυραύλου
  • Μια έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας καταλήγει ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για την επίθεση σε ένα ιρανικό δημοτικό σχολείο που σκότωσε τουλάχιστον 170 ανθρώπους, κυρίως μαθήτριες.
  • Η Γερμανία δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συμμετάσχει στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ
  • Mαχητές της Χεζμπολάχ εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες στο νότιο Λίβανο με ισραηλινά στρατεύματα, καθώς το Ισραήλ στέλνει χερσαίες δυνάμεις στον βόρειο γείτονά του μετά από εβδομάδες θανατηφόρων βομβαρδισμών σε λιβανέζικο έδαφος.

