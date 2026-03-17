- Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρεις συνοικίες στη Βηρυτό, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.
- Οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίζονται να στοχεύουν την περιοχή του Κόλπου και πέρα από αυτήν, με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ να αναφέρουν αναχαιτίσεις.
- Άμπου Ντάμπι: Ένας νεκρός από θραύσματα καταρριφθέντος πυραύλου
- Μια έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας καταλήγει ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για την επίθεση σε ένα ιρανικό δημοτικό σχολείο που σκότωσε τουλάχιστον 170 ανθρώπους, κυρίως μαθήτριες.
- Η Γερμανία δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συμμετάσχει στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ
- Mαχητές της Χεζμπολάχ εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες στο νότιο Λίβανο με ισραηλινά στρατεύματα, καθώς το Ισραήλ στέλνει χερσαίες δυνάμεις στον βόρειο γείτονά του μετά από εβδομάδες θανατηφόρων βομβαρδισμών σε λιβανέζικο έδαφος.
Στενά του Ορμούζ: Γιατί οι σύμμαχοι αρνούνται στρατιωτική στήριξη στον Τραμπ
Η απαίτησή του εκλήφθηκε ως δοκιμασία πίστης, χωρίς θέρμη από όσους απευθύνθηκε.
Το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις σε Λίβανο και Τεχεράνη – Ένας νεκρός στο Άμπου Ντάμπι
Μια αεροπορική επίθεση σε ένα σπίτι στην περιοχή Τζαντρίγια της Βαγδάτης σκότωσε τέσσερις ανθρώπους. Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ αναφέρει ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος.
Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα και σε πόλεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Νωρίς το πρωί ακούστηκαν εκρήξεις στο Ντουμπάι και τη Ντόχα, τη 18η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε αναχαίτιση πυραύλου, ενώ κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.
Εντολή Ρούμπιο σε όλους τους Αμερικανούς διπλωμάτες: Πιέστε τους συμμάχους μας να βάλουν στη μαύρη λίστα Φρουρούς της Επανάστασης και Χεζμπολάχ
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα τους Αμερικανούς διπλωμάτες ανά τον κόσμο να πιέσουν τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να χαρακτηρίσουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικές ομάδες. Σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που επικαλείται το Reuters, η οδηγία […]
Οι Ρώσοι προμηθεύουν το Ιράν με drones τύπου Shahed λέει ο Ζελένσκι
Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «σίγουρος ότι οι Ρώσοι προμηθεύουν το Ιράν με drones τύπου Shahed». Είπε πως «είδαμε κάποια στοιχεία από ένα από τα Shahed, το οποίο καταστράφηκε σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής, και παρουσίαζε ρωσικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι Ρώσοι τους βοήθησαν. Όπως […]