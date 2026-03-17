Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» ανώτατα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού, ανάμεσά τους τον Αλί Λαριτζανί και τον διοικητή των Μπασίτζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Σε δήλωσή του ο Νετανιάχου ανέφερε ότι:«Σήμερα το πρωί εξουδετερώσαμε τον Αλί Λαριτζανί. Ο Αλί Λαριτζανί είναι ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, που είναι η συμμορία των συμμοριών που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν. Εξουδετερώσαμε επίσης τον διοικητή των Μπασίτζ μαζί του, αυτοί είναι οι βοηθοί των κακοποιών, που σκορπούν τον τρόμο στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων του Ιράν εναντίον του πληθυσμού. Επιχειρούμε επίσης εκεί, επιχειρούμε από αέρος με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και με drones».

Netanyahu: We are undermining the regime in the hope of giving the people an opportunity to remove it. It will not happen all at once, and it will not be easy. But if we persist, we will give them an opportunity to take their fate into their own hands. We are helping our… pic.twitter.com/ZyReZR20ss — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Υπονομεύουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να το απομακρύνει. Αυτό δεν θα συμβεί αμέσως, ούτε εύκολα. Αλλά αν επιμείνουμε σε αυτό, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες

«Ταυτόχρονα, βοηθάμε τους Αμερικανούς φίλους μας στον Κόλπο. Μίλησα εκτενώς χθες με τον πρόεδρο Τραμπ για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Αεροπορίας και του Ναυτικού μας, καθώς και μεταξύ εμένα και του προέδρου Τραμπ και των συνεργατών του. Θα βοηθήσουμε τόσο με έμμεσες επιθέσεις, που δημιουργούν τεράστια πίεση στο ιρανικό καθεστώς, όσο και με άμεσες ενέργειες. Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπλήξεις. Θα διεξαγάγουμε πόλεμο με τεχνάσματα. Δεν θα αποκαλύψουμε όλα τα τεχνάσματα εδώ, αλλά σας λέω: υπάρχουν πολλά» σημείωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έκλεισε τη δήλωσή του υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποφασιστικότητας: «Τώρα, σε ένα άλλο σημείο: το πιο σημαντικό πράγμα για να κερδίσεις έναν πόλεμο είναι η αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα των ηγετών, αποφασιστικότητα των διοικητών, αποφασιστικότητα του λαού. Είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε και θα πετύχουμε, με τη βοήθεια του Θεού».