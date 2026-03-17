Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Ντουμπάι και στη Ντόχα, τη 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι αναφορές προκαλούν ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Κόλπου.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα. Η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για επιτυχή ενεργοποίηση των αμυντικών συστημάτων της χώρας.

Στο Ντουμπάι, η έκρηξη ακολούθησε ειδοποίηση που εστάλη σε κινητά τηλέφωνα κατοίκων, καλώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως» λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους». Η προειδοποίηση αυτή προκάλεσε στιγμές ανησυχίας στην πόλη.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη της Ντόχα, εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων μετά την αναχαίτιση πυραύλου. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.