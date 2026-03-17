Χειρόγραφο σημείωμα που αποδίδεται στον Αλί Λαριτζανί δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram και στο X, με αφορμή την τελετή κηδείας των μελών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους όταν αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε τη φρεγάτα IRIS Dena στον Ινδικό Ωκεανό.

Στο μήνυμα του Αλί Λαριτζανί στο X, αναφέρεται: «Με αφορμή την τελετή κηδείας των γενναίων μαρτύρων του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, τονίστηκε ότι η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά του ιρανικού λαού».

Όπως σημειώνεται στο ίδιο μήνυμα, οι θυσίες των πεσόντων ενισχύουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της δομής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Το χειρόγραφο καταλήγει με δέηση προς τον Παντοδύναμο Θεό, ώστε να χαρίσει στους «αγαπημένους αυτούς μάρτυρες τις υψηλότερες βαθμίδες τιμής και ευλογίας».

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Όλο το μήνυμα:

«Η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται σε τρία πράγματα: να ζει ελεύθερα, να σκέφτεται σωστά, και να πράττει δίκαια. Ο δρόμος της ζωής δεν είναι εύκολος. Αν όμως ο άνθρωπος πορεύεται με υπομονή και σοφία, καμία δυσκολία δεν μπορεί να τον σταματήσει.

Να θυμάσαι πάντα ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνους που δεν χάνουν την ελπίδα. Η επιτυχία έρχεται σε όσους δεν φοβούνται την προσπάθεια.»