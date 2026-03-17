Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τους θανάτους των αξιωματούχων Αλί Λαριτζανί και Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, ωστόσο οι IDF ισχυρίζονται ότι τους σκότωσαν σε επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα 16/3. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί και τη θέση κατέχουν στο Ιράν όπως αναφέρει δημοσίευμα του aljazeera.com.

Ο Αλί Λαριτζάνι καθόρισε τη στρατηγική του Ιράν

Ο Αλί Λαριτζάνι, γνωστός εδώ και δεκαετίες ως μια «μετριοπαθής» προσωπικότητα στο ιρανικό κατεστημένο, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της χώρας. Ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, συνέβαλε στην πορεία του Ιράν εν μέσω του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά της Τεχεράνης.

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, σε εύπορη οικογένεια με καταγωγή από το Αμόλ, ο Λαριτζάνι ανήκει σε μια από τις πιο ισχυρές πολιτικές δυναστείες του Ιράν. Το περιοδικό Time είχε χαρακτηρίσει την οικογένειά του ως τους «Κένεντι του Ιράν», υπογραμμίζοντας την επιρροή και τη συνοχή της.

Ο πατέρας του υπήρξε εξέχων θρησκευτικός λόγιος, ενώ ο ίδιος παντρεύτηκε, σε ηλικία μόλις 20 ετών, τη Φαρίντε Μοταχάρι, κόρη ενός στενού συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχόλα Χομεϊνί.

Έχει σπουδάσει Μαθηματικά και Πληροφορική και έχει διδακτορικό στην Φιλοσοφία

Σε αντίθεση με πολλούς ομολόγους του, ο Λαριτζάνι διαθέτει κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Σπούδασε Μαθηματικά και Πληροφορική και ολοκλήρωσε διδακτορικό στη δυτική φιλοσοφία, με έμφαση στο έργο του Ιμμανουήλ Καντ.

Μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), πριν μετακινηθεί στην κυβέρνηση. Υπηρέτησε ως υπουργός Πολιτισμού και στη συνέχεια ως επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού IRIB.

Το 2005 ανέλαβε ξανά τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και την ηγεσία των πυρηνικών διαπραγματεύσεων του Ιράν, από τις οποίες παραιτήθηκε το 2007.

Το 2008 εξελέγη βουλευτής και υπηρέτησε ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου για τρεις συνεχόμενες θητείες. Κατά τη διάρκεια αυτών, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έγκριση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Λαριτζάνι επέστρεψε στη θέση του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη θέση του ως κεντρική φιγούρα στην ηγεσία του Ιράν.

Γκολαμρεζά Σολεϊμανί: Από την εφηβεία του στο σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC)

Αντίστοιχα ο Γκολαμρεζά Σολεϊμανί γεννημένος το 1964, εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στην εφηβεία του και ανέβηκε σταθερά στην ιεραρχία του οργανισμού, υπηρετώντας ως διοικητής τάγματος κατά τη διάρκεια του ιρανο-ιρακινού πολέμου και αργότερα ως διοικητής αρκετών μεραρχιών του IRGC.

Από το 2019, ηγείται των δυνάμεων Μπασίτζ, μιας παραστρατιωτικής εθελοντικής πολιτοφυλακής υπό το IRGC με περίπου 450.000 μέλη, γεγονός που τον καθιστά βασική φιγούρα στον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν.

Σθεναρός υπερασπιστής της ιρανικής κυβέρνησης, ο Σολεϊμανί αντιμετωπίζει κυρώσεις από πολλές δυτικές χώρες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά