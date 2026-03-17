Η Κίνα ανακοίνωσε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής το Ιράν, τον Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις του πολέμου που ξέσπασε μετά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Ως εμπορικός και διπλωματικός εταίρος του Ιράν, το Πεκίνο έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις του με τις χώρες της περιοχής την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, έχει καταδικάσει επανειλημμένα τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας.

«Ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική καταστροφή για τους κατοίκους του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής», δήλωσε ο Λιν Ζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνοντας την αποστολή βοήθειας. Όπως πρόσθεσε, «η Κίνα εκφράζει τη συμπάθειά της και απευθύνει τη συμπόνια της προς τους κατοίκους των χωρών που επηρεάζονται», χωρίς να διευκρινίσει το είδος ή το μέγεθος της βοήθειας.

Βαρύς απολογισμός σε ανθρώπινες απώλειες

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους περίπου 200 γυναίκες και 200 παιδιά κάτω των 12 ετών. Πάνω από 10.000 άμαχοι έχουν τραυματιστεί από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Στον Λίβανο, οι αρχές αναφέρουν 886 νεκρούς από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στην Ιορδανία, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πτώση θραυσμάτων πυραύλων και drones, όπως ανακοίνωσε ο στρατός. Στο Ιράκ, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Προηγούμενη βοήθεια από το Πεκίνο

Η Κίνα είχε ήδη ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την αποδέσμευση 200.000 δολαρίων για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων του βομβαρδισμού σχολείου στο νότιο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι, ανάμεσά τους δεκάδες μαθήτριες.

Τέλος, η Τεχεράνη κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό για το πλήγμα, το οποίο προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση στην περιοχή.