Περισσότεροι από 400 νεκροί και 265 τραυματίες είναι ο απολογισμός αεροπορικού πλήγματος που, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, εξαπέλυσαν οι πακιστανικές αρχές κατά κέντρου απεξάρτησης στην Καμπούλ. Το περιστατικό σηματοδοτεί ραγδαία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Το Πακιστάν απέρριψε τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον ψευδή και παραπλανητικό. Ανέφερε ότι το βράδυ της Δευτέρας «πραγματοποίησε πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών υποστήριξης της τρομοκρατίας».

«Οι εμφανείς δευτερογενείς εκρήξεις μετά τις επιθέσεις υποδεικνύουν σαφώς την παρουσία μεγάλων αποθηκών πυρομαχικών», δήλωσε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ σε ανάρτησή του στο X.

Η επιδρομή σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Κίνα δήλωσε ότι παραμένει έτοιμη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ισλαμικών εθνών της Νότιας Ασίας. Το Πεκίνο κάλεσε τις δύο πλευρές να αποφύγουν την επέκταση της σύγκρουσης και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, θεωρείται η πιο σοβαρή μεταξύ των δύο χωρών που μοιράζονται σύνορα μήκους 2.600 χιλιομέτρων. Παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης από φιλικές χώρες, όπως η Κίνα, οι μάχες αναζωπυρώθηκαν λίγες ημέρες πριν τη γιορτή Ιντ-αλ-Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού.

Η νέα κλιμάκωση λαμβάνει χώρα σε περίοδο ευρύτερης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, όπου οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης έχουν οδηγήσει την περιοχή σε κρίση.

Αντικρουόμενες ανακοινώσεις για το πλήγμα στην Καμπούλ

Ο Αμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε στις 9 μ.μ. (16:30 GMT) τη Δευτέρα και στόχευσε το δημόσιο νοσοκομείο Ομίντ, το οποίο λειτουργούσε ως κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών με 2.000 κλίνες.

«Μεγάλα τμήματα του νοσοκομείου έχουν καταστραφεί και υπάρχουν φόβοι για βαριές απώλειες», ανέφερε σε ανάρτηση στο X. «Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει μέχρι στιγμής τους 408 με 265 τραυματίες».

Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την περισυλλογή των θυμάτων, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν άμαχοι και τοξικομανείς. Το πρακτορείο Reuters δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων. Και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές η μία στην άλλη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν χαρακτήρισε τις αναφορές του Αφγανιστάν «συνεχή ψέματα» και υπογράμμισε ότι οι «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί» με στόχο την εξάλειψη «τρομοκρατών και των υποδομών τους».

Διεθνείς αντιδράσεις – Κινέζες εκκλήσεις και ινδική καταδίκη

Η κλινική Όμιντ, που ιδρύθηκε το 2016, έχει περιθάλψει εκατοντάδες ανθρώπους, προσφέροντάς τους και επαγγελματική εκπαίδευση σε τομείς όπως η ραπτική και η ξυλουργική, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα απηύθυνε νέα έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κινεζικού προσωπικού και των έργων της στην περιοχή. «Η Κίνα… θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο μέσω των δικών της διαύλων για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Σιάν.

Η Ινδία, πυρηνική δύναμη και αντίπαλος του Πακιστάν που έχει αναπτύξει στενότερους δεσμούς με τους Ταλιμπάν, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση. «Το γεγονός ότι αυτή η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, μιας εποχής ειρήνης, περισυλλογής και ελέους μεταξύ των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, την καθιστά ακόμη πιο κατακριτέα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η αντιπαράθεση συνεχίζεται

Οι σφοδρές μάχες που ξέσπασαν τον περασμένο μήνα είχαν ως αφορμή πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν, τις οποίες το Ισλαμαμπάντ χαρακτήρισε επιχειρήσεις κατά μαχητών. Το Αφγανιστάν απάντησε, καταγγέλλοντας παραβίαση της κυριαρχίας του και επιθέσεις κατά αμάχων.

Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η Καμπούλ παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε μαχητές που πραγματοποιούν επιθέσεις στο έδαφός του, κάτι που οι Ταλιμπάν απορρίπτουν, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ένοπλης δράσης αποτελεί εσωτερικό ζήτημα του Πακιστάν.