Πακιστάν και Αφγανιστάν βρίσκονται στα πρόθυρα γενικευμένης σύγκρουσης, μετά την απόφαση της πακιστανικής κυβέρνησης να κηρύξει «ανοικτό πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν. Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην αφγανική επίθεση της Πέμπτης στα σύνορα των δύο χωρών, που προκάλεσε πακιστανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, κυρίως στην Καμπούλ.

Πυροβολισμοί και ανταλλαγή πυρών πυροβολικού σημειώθηκαν σήμερα κοντά στη στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση του Τουράμ, στα σύνορα Αφγανιστάν–Πακιστάν, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται εκ νέου σε φονικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πυρά ακούστηκαν από το αφγανικό έδαφος γύρω στις 09:30 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), ενώ λίγο αργότερα επαναλήφθηκαν οι διασυνοριακές μάχες. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή ανέφεραν ότι ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί από μακριά. Ένας από τους ρεπόρτερ είδε αφγανούς στρατιώτες να κινούνται προς τα σύνορα, προτού οι δυνάμεις ασφαλείας τούς ζητήσουν να απομακρυνθούν από το σημείο, λόγω της έντασης που επικρατεί.

Η μεθοριακή διάβαση του Τουράμ παραμένει ανοικτή για τους Αφγανούς που επιστρέφουν μαζικά από το Πακιστάν, παρά το γεγονός ότι τα χερσαία σύνορα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τον Οκτώβριο, όταν ξέσπασαν οι πρώτες συγκρούσεις.

Τη νύχτα, ο καταυλισμός του Ομάρι, κοντά στη διάβαση, όπου φιλοξενούνται Αφγανοί που επιστρέφουν από το Πακιστάν, επλήγη από τις συγκρούσεις, προκαλώντας μαζική φυγή των κατοίκων. «Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι έτρεχαν», περιγράφει ο 65χρονος Γκαντέρ Χαν, όρθιος μπροστά σε σειρές από σκηνές, αναφέροντας «τραυματισμό δύο ή τριών παιδιών και δύο ή τριών γυναικών». Ο 44χρονος Ζαργκόν, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, είπε ότι δύο ή τρία παιδιά εξαφανίστηκαν μέσα στον πανικό. «Μερικοί άφησαν πίσω τα χαρτιά τους και απλώς διέφυγαν. Δεν πήραν καν τα χρήματά τους, δεν πήραν τη βοήθεια που είχαν λάβει. Από φόβο, έφυγαν όλοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στόχους στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στην Καμπούλ και την Κανταχάρ. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νάκβι, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική πρόκληση της προηγουμένης ημέρας. «Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», δήλωσε ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Ασίφ Χαουάτζα μέσω X. Ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν τη δυνατότητα να «συντρίψουν» κάθε επιθετική ενέργεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησής του.

Κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα

Οι σχέσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, έχουν επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες. Ήδη από τον Οκτώβριο, τα περισσότερα συνοριακά περάσματα παραμένουν κλειστά, μετά από συγκρούσεις που άφησαν πάνω από εβδομήντα νεκρούς.

Ο στρατός των Ταλιμπάν ανακοίνωσε χθες ότι εξαπέλυσε «ευρείας κλίμακας επιθέσεις» εναντίον πακιστανικών θέσεων, ως αντίποινα για προηγούμενους βομβαρδισμούς του Ισλαμαμπάντ. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν πως οι επιχειρήσεις στόχευσαν καταυλισμούς «τρομοκρατών», με πάνω από 80 νεκρούς, σύμφωνα με το AFP.

Από την πλευρά τους, οι αφγανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι πλήττουν 15 προκεχωρημένες θέσεις του πακιστανικού στρατού, προκαλώντας «δεκάδες» απώλειες. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, επιβεβαίωσε τις πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Αντίποινα και απώλειες

Ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ, ανέφερε μέσω X ότι επλήγησαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρ. Ο ίδιος έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες μεταξύ των Ταλιμπάν, αριθμούς που επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Μοσαράφ Ζαΐντι.

Αντίθετα, οι αρχές των Ταλιμπάν ανακοίνωσαν νέα πλήγματα εναντίον «θέσεων πακιστανών στρατιωτών μεγάλης κλίμακας». Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν στη χθεσινή χερσαία επίθεση, που εξαπολύθηκε από τις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Κουνάρ.

Το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών κατηγόρησε δυνάμεις των Ταλιμπάν ότι «άνοιξαν μονομερώς πυρ» κατά μήκος των συνόρων με την επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Αναζήτηση διπλωματικής διέξοδου

Η νέα επίθεση των αφγανικών δυνάμεων ήρθε μετά τις πακιστανικές επιδρομές του Σαββατοκύριακου στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πάκτικα, που το Ισλαμαμπάντ παρουσίασε ως αντίποινα για καμικάζι επιθέσεις στο έδαφός του. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι βομβαρδισμοί αυτοί προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, ενώ οι Ταλιμπάν κάνουν λόγο για 18.

Το Πακιστάν κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στο έδαφός του, κάτι που η αφγανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Από τον Οκτώβριο, η διέλευση στα σύνορα επιτρέπεται μόνο σε Αφγανούς που επιστρέφουν στη χώρα τους.

Η εφήμερη κατάπαυση του πυρός της 19ης Οκτωβρίου, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες. Το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε τότε την Καμπούλ για συνεργασία με το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Παρά τις επανειλημμένες διαπραγματεύσεις, η κρίση παραμένει άλυτη. Μοναδική θετική εξέλιξη υπήρξε η απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών, έπειτα από παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ρωσία καλεί Αφγανιστάν και Πακιστάν να σταματήσουν τις μάχες – Η Κίνα εκφράζει ανησυχία

Η Ρωσία κάλεσε το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να σταματήσουν άμεσα τις διασυνοριακές επιθέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διπλωματικών μέσων, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου ειδήσεων RIA που επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή, στο Πεκίνο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα Πακιστάν–Αφγανιστάν.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι η Κίνα μεσολαβεί στη σύγκρουση μέσω των δικών της διαύλων επικοινωνίας.

Όπως πρόσθεσε, το Πεκίνο είναι πρόθυμο να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο στην εκτόνωση της κατάστασης και στη σταθεροποίηση της περιοχής.