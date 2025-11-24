Τουλάχιστον τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Πακιστάν σκοτώθηκαν σε επίθεση βομβιστών-καμικάζι εναντίον του αρχηγείου της συνοριοφυλακής στην Πεσάβαρ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, που συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Στις 08:10» (τοπική ώρα· 05:10 ώρα Ελλάδας), τρεις άνδρες πραγματοποίησαν επίθεση καμικάζι εναντίον «του αρχηγείου της συνοριοφυλακής (…) σκοτώνοντας τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που φρουρούσαν την είσοδο και τραυματίζοντας άλλα τέσσερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μίαν Σαΐντ, επικεφαλής της αστυνομίας της Πεσάβαρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δύο από τους δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο προτού «εξουδετερωθούν γρήγορα» από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Δημοσιογράφος του AFP που βρέθηκε επιτόπου ανέφερε πως είδε πτώματα φερόμενων δραστών, ίχνη αίματος στον δρόμο και την πύλη του αρχηγείου διάτρητη από σφαίρες.

«Η επίθεση τερματίστηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη εκκαθαριστική επιχείρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν έχει απομείνει κάποια βόμβα ή πυρομαχικό που δεν έχει εκραγεί», δήλωσε ο Ζουλφικάρ Χαμίντ, αξιωματικός της αστυνομίας στην Πεσάβαρ.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε το γεγονός και διαβεβαίωσε ότι οι δράστες «θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν», επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να «ξεριζώσει την τρομοκρατία».

Κλιμάκωση της έντασης με το Αφγανιστάν

Το Ισλαμαμπάντ αντιμετωπίζει αναζωπύρωση επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και κατηγορεί το γειτονικό Αφγανιστάν ότι «φιλοξενεί» τρομοκρατικές οργανώσεις, κυρίως το Κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ). Η Καμπούλ, ωστόσο, απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

Στις 11 Νοεμβρίου, βομβιστική επίθεση μπροστά σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Την ευθύνη ανέλαβε φράξια των πακιστανών Ταλιμπάν, ενώ οι αρχές του Πακιστάν υποστήριξαν ότι η επίθεση οργανώθηκε στο Αφγανιστάν και συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, που επιβαρύνονται από χρόνια προβλήματα ασφαλείας, έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Η ένταση οδήγησε στη σοβαρότερη σύγκρουση των τελευταίων ετών, στα μέσα του περασμένου μήνα.

Οι μάχες σημειώθηκαν κυρίως στα σύνορα, αλλά έφτασαν και στην Καμπούλ, όπου εκρήξεις αποδόθηκαν σε «πλήγματα ακριβείας» από το Ισλαμαμπάντ. Παρά την επίτευξη μιας εύθραυστης ανακωχής, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε ευρύτερη συμφωνία, καθώς η αμοιβαία δυσπιστία για ζητήματα ασφαλείας παραμένει.

Και οι δύο κυβερνήσεις προειδοποιούν πως θα απαντήσουν σε κάθε επίθεση στο έδαφός τους. Το 2024 καταγράφεται ήδη ως η πιο αιματηρή χρονιά σχεδόν της δεκαετίας στο Πακιστάν, με περισσότερους από 1.600 νεκρούς.