Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στα δύο γειτονικά κράτη.

«Περί τα μεσάνυχτα (…) στην επαρχία Χοστ, πακιστανικές δυνάμεις που εισέβαλαν βομβάρδισαν το σπίτι κατοίκου (…) Εννιά παιδιά (πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια) έγιναν μάρτυρες», ανέφερε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ μέσω X.

Ο εκπρόσωπος έκανε λόγο και για άλλους πακιστανικούς βομβαρδισμούς στις παραμεθόριες επαρχίες Κουνάρ και Πάκτικα, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι. Οι επιθέσεις αυτές έρχονται ενώ η ένταση μεταξύ Καμπούλ και Ισλαμαμπάντ παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Τα γεγονότα σημειώνονται μία ημέρα μετά από επίθεση καμικάζι εναντίον αρχηγείου συνοριοφρουρών σε πακιστανική επαρχία που συνορεύει με το Αφγανιστάν, με απολογισμό τρεις νεκρούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 11 Νοεμβρίου, άλλη επίθεση μπροστά σε δικαστήριο της Ισλαμαμπάντ είχε προκαλέσει τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Την ευθύνη είχε αναλάβει το Κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ), που μοιράζεται κοινή ιδεολογία με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι ανέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021.

Η Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε τότε «τρομοκρατικό πυρήνα» που, όπως υποστήριξε, «διευθυνόταν και κατευθυνόταν σε κάθε βήμα» από διοικητές «με βάση στο Αφγανιστάν».

Μετά από συγκρούσεις σπάνιας σφοδρότητας στα σύνορα τον Οκτώβριο, οι δύο χώρες είχαν ανακοινώσει συμφωνία για μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, παρά τους επανειλημμένους κύκλους συνομιλιών, δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, καθώς παραμένουν βαθιές οι διαφωνίες τους σε θέματα ασφάλειας.