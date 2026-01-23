Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν.

Οι τοπικές αρχές πραγματοποίησαν νεκροψίες-νεκροτομές σε 67 πτώματα.

Συνεχίζονται οι αναλύσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο – αλλά ακόμη μη οριστικό – απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης, έχουν πραγματοποιηθεί νεκροψίες-νεκροτομές στα 67 θύματα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναλύσεις DNA προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί των θυμάτων της τραγωδίας.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που σημειώνεται στην πόλη εδώ και πάνω από μια δεκαετία ξεκίνησε αργά το Σάββατο και εξαπλώθηκε γρήγορα στο μεγάλο εμπορικό συγκρότημα Gul Plaza, διάσημο για τα 1.200 καταστήματα με ρούχα γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε στους εσωτερικούς χώρους του εμπορικού κέντρου και μαινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αργά την Κυριακή, πριν την θέσουν υπό έλεγχο.

Μεγάλο τμήμα της κάποτε επιβλητικής κατασκευής, μεγαλύτερης από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, μετατράπηκε σε σωρό από στάχτη και συντρίμμια σκορπισμένα στον δρόμο, καθώς οι διασώστες αναζητούσαν αγνοουμένους.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς και την ανταπόκριση των αρχών. Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι όλες εκτός από τρεις από τις 16 εξόδους του εμπορικού κέντρου ήταν κλειδωμένες όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά γύρω στην ώρα κλεισίματος του εμπορικού κέντρου. Η διοίκηση του Gul Plaza δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το Reuters.

Η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στο Καράτσι από τότε που μια βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχτηκε στις φλόγες το 2012, σκοτώνοντας περισσότερους από 260 ανθρώπους. Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2020 ότι η καταστροφή οφειλόταν σε εμπρησμό.