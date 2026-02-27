Το Ιράν, που συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, προσφέρθηκε να συμβάλει «στη διευκόλυνση του διαλόγου» ανάμεσα στις δύο χώρες, την ώρα που η στρατιωτική ένταση μεταξύ τους κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Το Ισλαμαμπάντ κήρυξε σήμερα «ανοιχτό πόλεμο» εναντίον των αρχών των Ταλιμπάν, ως απάντηση στην αφγανική επίθεση της χθεσινής ημέρας στα πακιστανικά σύνορα. Από την πλευρά της, η Καμπούλ υποστηρίζει ότι επρόκειτο για αντίποινα στους πακιστανικούς βομβαρδισμούς του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο πακιστανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις στην Καμπούλ και την Κανταχάρ, εντείνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να ενισχύσει την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Σε βραδινή ανακοίνωση, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Πακιστάν και το Αφγανιστάν «να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία η μία της άλλης και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εντάσεις και τη σύγκρουση».

Παρότι το Ιράν διατηρεί στενούς δεσμούς με το Πακιστάν, οι σχέσεις του με το Αφγανιστάν περιπλέχθηκαν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η Τεχεράνη έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με την Καμπούλ, κυρίως σε ζητήματα μετανάστευσης, καθώς έχει ζητήσει την αποχώρηση εκατομμυρίων Αφγανών που διαμένουν παράτυπα στη χώρα.

Τον Οκτώβριο, κατά τις προηγούμενες φονικές συγκρούσεις ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν, η Τεχεράνη είχε επίσης προτείνει να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή.

Παράλληλα, πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του Κατάρ δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να οδηγήσουν τις δύο πλευρές σε ειρηνική λύση.