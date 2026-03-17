Το βολφράμιο, ένα μέταλλο που σπάνια συζητείται εκτός του κλάδου της μεταλλευτικής βιομηχανίας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής των αλυσίδων εφοδιασμού άμυνας και τεχνολογίας. Το υπέρπυκνο αυτό υλικό, που χρησιμοποιείται σε εξοπλισμό γεωτρήσεων, ημιαγωγούς και διατρητικά όπλα, έχει εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και η περιορισμένη προσφορά αναδιαμορφώνουν την αγορά.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη APT της Fastmarkets, οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 2.250 δολάρια ανά μονάδα μετρικού τόνου, υπερδιπλασιαζόμενες μέσα στη χρονιά και σημειώνοντας άνοδο 557% από τότε που η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων βολφραμίου, τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, στο πλαίσιο εμπορικής διαμάχης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εντεινόμενη πίεση στην προσφορά

Οι πιέσεις στην προσφορά φαίνεται να αυξάνονται, καθώς οι αγοραστές εξαντλούν τα αποθέματά τους και οι κινεζικές αποστολές μειώνονται. Η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου το 79% της παγκόσμιας παραγωγής των 85.000 μετρικών τόνων πέρυσι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ, ενώ οι εξαγωγές περιορισμένων προϊόντων βολφραμίου μειώθηκαν κατά περίπου 40%, σύμφωνα με στοιχεία της Project Blue.

Οι βιομηχανίες αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Η εταιρεία Almonty Industries (ALM) ξεκίνησε την παραγωγή σε ορυχείο βολφραμίου στη Νότια Κορέα τον Δεκέμβριο και προχωρά στην ανάπτυξη του πρώτου ορυχείου βολφραμίου στις ΗΠΑ εδώ και μία δεκαετία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές επικοινώνησαν πρόσφατα με την εταιρεία για άμεση διαθεσιμότητα υλικού, με σχεδόν το ήμισυ της νοτιοκορεατικής παραγωγής να προορίζεται για την κατασκευή πυρομαχικών στην Πενσιλβάνια.

Αυξανόμενη ζήτηση για στρατιωτικές εφαρμογές

Η ζήτηση που συνδέεται με στρατιωτικές δραστηριότητες φαίνεται επίσης να συμβάλλει στη στενότητα της αγοράς. Η Project Blue εκτιμά ότι η κατανάλωση βολφραμίου για αμυντικές εφαρμογές όπως ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη και πυρομαχικά θα αυξηθεί κατά 12% φέτος.

Η μεγάλη πυκνότητα του μετάλλου επιτρέπει στα βλήματα να διατηρούν την ορμή τους και να διαπερνούν θωράκιση, γεγονός που εξηγεί τη χρήση του σε εξαρτήματα πυραύλων, οβίδες πυροβολικού και αντίβαρα αεροσκαφών. Παρά τη στρατηγική του σημασία, η αγορά του βολφραμίου παραμένει σχετικά μικρή και αδιαφανής σε σύγκριση με άλλες πρώτες ύλες, με την Project Blue να εκτιμά την αξία της γύρω στα 16 δισ. δολάρια για το τρέχον έτος.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι διακυμάνσεις των τιμών ενδέχεται να παραμείνουν έντονες, καθώς οι αγοραστές ανταγωνίζονται για περιορισμένες ποσότητες του πολύτιμου μετάλλου.

Πηγή: gurufocus.com