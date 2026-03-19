Το Ντουμπάι βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση καθώς μόνιμοι κάτοικοι και τουρίστες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις μετά τα νέα ιρανικά πλήγματα.

Το πρωί σημειώθηκαν επιθέσεις σε κομβικές ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το συγκρότημα στο Χαμπσάν που τροφοδοτεί με ενέργεια τις μονάδες αφαλάτωσης. Ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, τα αποθέματα πόσιμου νερού επαρκούν μόνο για 48 ώρες.

Για χρόνια, η στοχοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων αφαλάτωσης θεωρούνταν αδιανόητη, ακόμη και σε περιόδους πολέμου, μεταδίδει το MEGA. Η πραγματικότητα αυτή φαίνεται πλέον να έχει αλλάξει δραματικά.

Πώς λειτουργούν οι μονάδες αφαλάτωσης

Το πόσιμο νερό έχει γίνει, όπως φαίνεται, όπλο σε ένα πόλεμο που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Σε μια περιοχή με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ να αντλούν έως και το 90% του πόσιμου νερού τους από την αφαλάτωση, τέτοιες επιθέσεις όπως η πρωινή, δεν πλήττουν απλώς υποδομές αλλά δείχνουν να απειλούν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αναλυτές και επιστήμονες εξηγούν ότι τα κράτη του Κόλπου βασίζονται στις σπάνιες βροχοπτώσεις και σε περιορισμένους υπόγειους υδροφορείς. Η πληθυσμιακή έκρηξη των τελευταίων δεκαετιών εξάντλησε τα αποθέματα, καθιστώντας την αφαλάτωση σχεδόν μονόδρομο.

Οι μονάδες αφαλάτωσης που συχνά είναι συνδεδεμένες με ενεργειακές εγκαταστάσεις, λειτουργούν ως κρίσιμοι κόμβοι: ένα πλήγμα στην ενέργεια σημαίνει ταυτόχρονα διακοπή ρεύματος και νερού.

Ο πόλεμος έχει βαθιά στον αστικό ιστό και στο Αμπού Ντάμπι. Μια 33χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από θραύσματα πυραύλου, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 8 από την έναρξη των συγκρούσεων.

«Οι τουρίστες έχουν μειωθεί αυτή τη στιγμή, αλλά μην ξεχνάμε ότι συγκεκριμένα για το Ντουμπάι είναι μια πόλη με πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους και σίγουρα όλοι αυτοί θα παραμείνουν εδώ», ανέφερε κάτοικος του Ντουμπάι.

Στο Live News Έλληνες που ζουν στο Ντουμπάι

Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι, εμφανίζονται στο Live News ψύχραιμοι. «Εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι για τίποτα, θεωρώ ότι όλα θα έρθουν στην κανονικότητα», δήλωσε έτερος κάτοικος των Εμιράτων.

«Η κατάσταση είναι πολύ καλά ελεγχόμενη από την κυβέρνηση εδώ. Δεν έχει επηρεαστεί άμεσα η καθημερινότητα», είπε άλλος κάτοικος.

Στο Ντουμπάι οι τιμές για ενοικιάσεις ακινήτων έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα. «Έχουν πέσει γύρω στα 15%, 10% ανάλογα την περιοχή», αναφέρουν Έλληνες που ζουν στην περιοχή.

Η ζωή στο Ντουμπάι έχει αλλάξει από την έναρξη του πολέμου. Ο τουρισμός μειώνεται όλο και περισσότερο στο πέρασμα των τελευταίων ημερών.

«Τα εστιατόρια και τα μπαρ είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά, οπότε είμαστε στο Ντουμπάι και δουλεύω κανονικά». «Εγώ προσωπικά έχω σπίτια που έχω προς πώληση. Οι τιμές των ακινήτων αυτών δεν έχουν πέσει», λένε κάτοικοι.

Ελληνίδα περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου στα Εμιράτα ανέφερε στην εκπομπή ότι «Την Τρίτη νομίζαμε ότι περνούσαν πύραυλοι έξω από τα παράθυρα».