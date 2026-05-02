Με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση μετά τις δύο νίκες στα πρώτα παιχνίδια των playoffs της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κυριακή (3/05) τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, επιδιώκοντας ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης υπογράμμισε ότι πρόκειται για το πιο απαιτητικό ματς της χρονιάς. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ετοιμότητα των παικτών του να ανταποκριθούν στις συνθήκες του αγώνα, ενώ αναφέρθηκε ξανά στη μεγάλη σημασία της στήριξης των φιλάθλων, επισημαίνοντας την εντυπωσιακή παρουσία περισσότερων από 12.000 οπαδών στην ανοιχτή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Νίκολιτς για το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην Cosmote TV:

Πώς πέρασε για την ομάδα η διακοπή των δύο εβδομάδων; Θεωρείτε ότι ίσως επηρεάσει τον ρυθμό της;

«Ήταν μεγάλη διακοπή… Παρά το γεγονός ότι προγραμματίσαμε κι ένα φιλικό εδώ, στην «Αγιά Σοφιά», ήταν μεγάλη διακοπή. Γνωρίζετε τη δική μου οπτική, ότι μου αρέσει να παίζουμε πολλά παιχνίδια. Για εμένα, δεν είναι πρόβλημα αυτό, το να παίζουμε πολλά ματς, γιατί οι παίκτες στην εποχή μας είναι προσαρμοσμένοι σε αυτό. Για εμένα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα το να έχουμε αυτές τις παύσεις στη μέση της σεζόν ή στο τέλος της σεζόν. Πολύ ασυνήθιστο. Ειδικότερα, για εμάς δεν ήρθε σε καλή στιγμή γιατί ήμασταν σε έναν πολύ καλό ρυθμό αγώνων, με πολύ καλές εμφανίσεις και αποτελέσματα.

Όμως, νιώθω ότι τα παιδιά είναι έτοιμα. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε αυτή την ένταση στις προπονήσεις και αυτό είναι που μας δίνει την ένταση και στη διάρκεια των αγώνων.

Τώρα, η ώρα έφτασε επιτέλους. Να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια, τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια κι επικεντρωνόμαστε στο πρώτο εξ αυτών. Το οποίο, σε προσωπικό επίπεδο, το αντιλαμβάνομαι ως το πιο δύσκολο όλων. Για πολλούς λόγους, δεν θέλω να τους αναφέρω όλους γιατί θα μας πάρει αρκετή ώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα. Φυσικά, το πρώτο είναι πάντα το πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας αύριο. Να γνωρίζουμε όλοι, ότι αυτό το παιχνίδι είναι μία από τις καθοριστικές στιγμές της σεζόν. Είχαμε αρκετές τέτοιες στη διάρκεια της σεζόν, αλλά τώρα είναι πραγματικά καθοριστική στιγμή».

Τι πρέπει να κάνει η ομάδα σας, προκειμένου να φτάσει στη νίκη;

«Να είμαστε η ΑΕΚ της φετινής σεζόν. Να φτάσουμε το επίπεδό μας και όσο πιο κοντά στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας με όρους έντασης, στο συναισθηματικό επίπεδο που είχαμε όλη τη σεζόν. Γιατί αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, έναν πολύ έμπειρο προπονητή, μπροστά στον κόσμο τους.

Είναι ντέρμπι, μην το ξεχνάτε, δεν μου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα που είναι λίγο… νιώθω ότι είναι λίγο σα να παίζουμε… ούτε να το πω δεν μπορώ. Γιατί ούτε να το ξεστομίσω δεν μπορώ αυτό για τον Παναθηναϊκό, σε σχέση με το πώς νιώθω για όσα λένε κάποιοι. Παίζουμε με έναν μεγάλο, ένα τεράστιο σύλλογο, μπροστά στον κόσμο του, είναι ντέρμπι, είναι δύσκολο έργο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους».

Επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο το αυριανό παιχνίδι, ότι έχετε κερδίσει δύο φορές φέτος τον Παναθηναϊκό;

«Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Έχω ζήσει πολλές καταστάσεις όπως αυτές στην καριέρα μου. Έχεις κερδίσει μία – δύο φορές και μετά κερδίζεις άλλες δύο. Αλλά μου έχει τύχει και το να είναι δύσκολο να κερδίσεις ξανά την ίδια ομάδα πολλές φορές στη σειρά. Δεν υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας ή… κανονισμός που να σε οδηγεί σε ξεκάθαρο συμπέρασμα. Υπάρχουν διαφορετικά παραδείγματα. Ελπίζω να δούμε αυτό το παιχνίδι σαν ξεχωριστό, σε σχέση με εκείνα που δώσαμε στο πρωτάθλημα. Γιατί είναι. Δεν είναι παιχνίδι κανονικής διάρκειας της σεζόν, είναι παιχνίδι play offs, είναι το τέλος της σεζόν. Για πολλούς λόγους δεν είναι το ίδιο. Οπότε, δεν πιστεύω ότι επηρεάζει ιδιαίτερα».

Χιλιάδες οπαδοί ήρθαν ξανά στο γήπεδο, απλώς για να παρακολουθήσουν 15 λεπτά προπόνησης. Είναι επιπλέον κίνητρο αυτό για την ομάδα.

«Νομίζω πως ναι. Γιατί τις δύο φορές που ήρθαν, πριν από το «Καραϊσκάκη» και πριν από τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ καλό. Ελπίζω ότι την ίδια επίδραση θα έχει και για αύριο. Είναι πραγματικά μεγάλη απόλαυση όταν νιώθεις ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι απόλυτα ταυτισμένοι με την ομάδα, που δεν τους είναι καθόλου δύσκολο να έρθουν, σε περίοδο διακοπών όπως αυτές οι μέρες, απλώς για να δουν κάποια λεπτά προπόνησης. Θα επαναλάβω το πώς νιώθω εγώ: εμένα μου δίνει την αίσθηση της ευθύνης. Νιώθω ευθύνη και ότι πρέπει να τους το επιστρέψω. Ελπίζω ότι το ίδιο νιώθουν και οι παίκτες».