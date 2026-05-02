Η 32η αγωνιστική της La Liga ξεκίνησε με δύο ομάδες να αγκαλιάζουν την παρουσία τους στο Champions League της επόμενης σεζόν. Την Ατλέτικο Μαδρίτης που πέρασε νικηφόρα από το «Μεστάγια» και τη Βιγιαρεάλ που έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Λεβάντε, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη που τη φέρνει ολοένα και πιο κοντά στο επόμενο Champions League.

Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφυγε με μεγάλο διπλό από το «Μεστάγια», επικρατώντας 2-0 της Βαλένθια σε ένα ματς που «άνοιξε» στο δεύτερο ημίχρονο.

Το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ανέβηκε, με την Ατλέτικο να βρίσκει λύσεις στα τελευταία λεπτά.

Ο Λούκε άνοιξε το σκορ στο 74’ μετά από ασίστ του Βάργκας, ενώ ο Μιγκέλ Κούμπο στο 82’ «σφράγισε» τη νίκη για τους Μαδριλένους, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

Βιγιαρεάλ – Λεβάντε 5-1

Σε απόλυτη κυριαρχία μετέτρεψε το παιχνίδι η Βιγιαρεάλ, διαλύοντας με 5-1 τη Λεβάντε και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στο Champions League.

Η Λεβάντε προηγήθηκε προσωρινά με τον Έσπι στο 51’, όμως η συνέχεια άνηκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Ο Μικαουτάτζε με δύο γκολ (38’, 68’) έβαλε τις βάσεις της ανατροπής, ενώ Μολέιρο (62’), Μπιουκάναν (87’) και Πεπέ (90’) υπέγραψαν τη θριαμβευτική πεντάρα.

Η Βιγιαρεάλ έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την ευρωπαϊκή της επιστροφή στα «αστέρια».

