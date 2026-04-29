Ο πρίγκιπας Ουυίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζουν σήμερα, 29 Απριλίου 2026, δεκαπέντε χρόνια γάμου, δημοσιεύοντας μια νέα οικογενειακή φωτογραφία που αποπνέει ζεστασιά και οικειότητα.

Στην εικόνα, το ζευγάρι εμφανίζεται χαλαρό, ξαπλωμένο στο γρασίδι μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις. Το στιγμιότυπο αποτυπώνει μια σπάνια προσωπική στιγμή της οικογένειας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Ο γάμος του Ουίλιαμ και της Κέιτ πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2011 και από τότε το κοινό έχει εκφράσει τη σταθερή του αγάπη προς το ζευγάρι και τα παιδιά τους. Θεωρούνται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, έχουν περάσει μαζί πολλές δοκιμασίες. Ανάμεσά τους, η διάγνωση καρκίνου της Κέιτ και του βασιλιά Καρόλου, η ένταση που προκλήθηκε μετά την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τον θείο του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Τέλος, παρά τις δυσκολίες, η σχέση τους φαίνεται να έχει δυναμώσει. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δείχνουν πιο ενωμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή τους σύνδεση μέσα στα χρόνια.