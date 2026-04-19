Αν κοιτάξετε προς τον δυτικό ουρανό περίπου 30 έως 90 λεπτά μετά τη δύση του Ήλιου στις 19 Απριλίου, θα μπορέσετε να απολαύσετε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Η εξαιρετικά λεπτή νέα σελήνη θα λάμπει πάνω από το ανοιχτό σμήνος αστέρων των Πλειάδων και τον πλανήτη Αφροδίτη, δημιουργώντας μια σπάνια και μαγευτική εικόνα στον ανοιξιάτικο ουρανό.

Η Σελήνη, φωτισμένη κατά 11%, θα βρίσκεται περίπου 20 μοίρες πάνω από τον δυτικό ορίζοντα — δηλαδή όσο δύο σφιγμένες γροθιές στο μήκος του χεριού — μόλις δύο ημέρες μετά τη νέα σελήνη της 17ης Απριλίου.

Οι Πλειάδες και η «Αυγερινός» στον ίδιο ουρανό

Δεξιά και χαμηλότερα από τη λεπτή ημισέληνο θα διακρίνεται ένα μικρό σμήνος αστέρων μέσα σε αχνή λάμψη. Πρόκειται για τις Πλειάδες, γνωστές και ως Επτά Αδελφές, που περιλαμβάνουν πάνω από 1.000 γαλαζόλευκα αστέρια, ανάμεσά τους τα πιο λαμπρά: Αστερόπη, Αλκυόνη, Κελαινώ, Ηλέκτρα, Μαία, Ταϋγέτη και Μερόπη.

Κάτω από τη Σελήνη θα φαίνεται η Αφροδίτη, λάμποντας ως η χαρακτηριστική Αποσπερίτιδα. Ο πλανήτης θα δύει περίπου δύο ώρες μετά τον Ήλιο, οπότε θα χρειαστείτε καθαρό ορίζοντα για να απολαύσετε την ευθυγράμμιση αυτών των τριών ουράνιων σωμάτων.

Ένας δύσκολος επισκέπτης: ο Ουρανός

Ο παγωμένος γίγαντας Ουρανός θα βρίσκεται περίπου πέντε μοίρες δεξιά και ελαφρώς πάνω από την Αφροδίτη, με φαινόμενο μέγεθος +5,8 — πολύ αμυδρό για να είναι ορατό με γυμνό μάτι. Η χαμηλή του θέση στον ορίζοντα θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παρατήρηση, όμως ένα ζευγάρι κιάλια ή ένα τηλεσκόπιο μπορεί να αποκαλύψει τον μικρό πρασινωπό δίσκο του μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος.

Το φαινόμενο της «Γης που φωτίζει τη Σελήνη»

Καθώς η Σελήνη θα κατεβαίνει προς τον ορίζοντα, ίσως παρατηρήσετε μια απαλή λάμψη να φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της. Πρόκειται για το φαινόμενο της ανταύγειας της Γης ή earthshine, γνωστό και ως «Da Vinci Glow» ή «παλιά Σελήνη στα χέρια της νέας». Δημιουργείται όταν το ηλιακό φως αντανακλάται από τα σύννεφα της Γης και φωτίζει τη σκιά της σελήνης, φαινόμενο που παρατηρείται καλύτερα γύρω από τη φάση της νέας σελήνης.

Για τους φίλους της αστρονομίας

Όσοι θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τα θαύματα του ουρανού μπορούν να ξεκινήσουν με έναν οδηγό αρχαρίων στην αστροπαρατήρηση και να επιλέξουν τα κατάλληλα μέσα, όπως τηλεσκόπια ή κιάλια, για να εξερευνήσουν τον νυχτερινό ουρανό μετά τη δύση του Ήλιου.