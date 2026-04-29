Η WTA επιβεβαίωσε ότι τον ερχόμενο Ιούλιο η Αθήνα θα φιλοξενήσει ξανά τουρνουά της, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, επαναφέροντας τη χώρα στον χάρτη του κορυφαίου γυναικείου τένις.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης ΟΑΚΑ, ενώ το νέο τουρνουά θα πάρει τη θέση του Jiangxi Open στο καλεντάρι της σεζόν.

Η Μαρία Σάκκαρη, μέσα από δήλωσή της, χαρακτήρισε τη διοργάνωση ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας πόσο ξεχωριστό είναι για την ίδια να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, στην πατρίδα της.

