«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου.
Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια.
Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».
Athens returns to the global stage 🎾
After more than 35 years, Athens is back on the WTA Tour Driven by @MercedesBenz. The WTA 250 Athens Open will take place the week of July 13 2026, replacing the Jiangxi Open.
We’re ready to make new history 👏 pic.twitter.com/KmVC97NtpW
— wta (@WTA) April 29, 2026