Η πανσέληνος Απριλίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της άνοιξης, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στον νυχτερινό ουρανό.

Το ολόγιομο φεγγάρι θα εμφανιστεί την 1η Απριλίου 2026 και είναι γνωστό με την ονομασία «Ροζ Πανσέληνος». Στην Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι ορατό τα ξημερώματα της 2ας Απριλίου, με την κορύφωση της πανσελήνου να σημειώνεται περίπου στις 05:12 π.μ., ώρα Ελλάδας.

Η προέλευση της ονομασίας

Παρά το όνομά της, η Σελήνη δεν αποκτά πραγματικά ροζ χρώμα. Η ονομασία προέρχεται από παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την άνθιση του άγριου λουλουδιού φλοξ, που έχει έντονο ροζ χρώμα και ανθίζει την άνοιξη.

Η Ροζ Πανσέληνος συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης και την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου. Καθώς ο Απρίλιος σηματοδοτεί την αφύπνιση της φύσης, οι παραδόσεις τη συνδέουν με τη νέα αρχή, την ανάπτυξη και τη γονιμότητα της γης.

Οι πανσέληνοι μέσα από τις παραδόσεις

Τα ονόματα των πανσελήνων κάθε μήνα έχουν τις ρίζες τους σε λαϊκές παραδόσεις και χρησιμοποιούνταν για να υποδεικνύουν τις εποχικές αλλαγές. Οι αγρότες και οι κυνηγοί βασίζονταν σε αυτές τις ονομασίες για να καθορίζουν τις δραστηριότητές τους στη φύση.

Για παράδειγμα, η πανσέληνος του Μαΐου είναι γνωστή ως «Πανσέληνος των Λουλουδιών», ενώ του Ιουνίου ως «Πανσέληνος της Φράουλας», αποτυπώνοντας τη φυσική μεταβολή των εποχών.

Το φαινόμενο της πανσελήνου

Η πανσέληνος συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η πλευρά της Σελήνης που βλέπει προς τη Γη να φωτίζεται πλήρως. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 29,5 ημέρες, μία φορά τον μήνα.

Η Ροζ Πανσέληνος του Απριλίου 2026 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ειδικά σε περιοχές με καθαρό ουρανό και χαμηλή φωτορύπανση. Πολλοί επιλέγουν να την παρακολουθήσουν από βουνά, παραλίες ή εξοχές, όπου η θέα του ουρανού είναι πιο καθαρή και μαγευτική.