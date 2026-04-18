Η αγορά εργασίας δίνει «ραντεβού στα τυφλά» και καταλήγει σε χιλιάδες προσλήψεις. Με αυτή τη δυναμική περιέγραψε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, την πορεία του θεσμού «Ημέρες Καριέρας», μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με όσα είπε, ο θεσμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία απασχόλησης στη χώρα, έχοντας ήδη οδηγήσει περισσότερους από 13.000 πολίτες σε νέα θέση εργασίας.

Σήμερα η δράση πραγματοποιείται στις Σέρρες Σάββατο (18/4), με περισσότερες από 800 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ενώ η επόμενη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για την Πάτρα.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα «ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο» που φέρνει σε άμεση επαφή εργοδότες και υποψηφίους – είτε πρόκειται για ανέργους είτε για εργαζόμενους που αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι προσλήψεις ολοκληρώνονται επιτόπου, ακόμη και με άμεση καταχώριση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική» τη στιγμή που υποψήφιοι και εργοδότες δίνουν τα χέρια, επιβεβαιώνοντας τον άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα της δράσης.