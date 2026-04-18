«Η πολιτική για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να είναι στατική, εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας», δηλώνει η υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Τόνια Αράχωβα, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος δεν είναι απλώς μια θέση εργασίας, αλλά η βιώσιμη και μακρόπνοη επανένταξη.

Όπως επισημαίνει, «η ΔΥΠΑ, υλοποιώντας την απαρέγκλιτη βούληση του Υπουργείου Εργασίας για προσφορά ίσων ευκαιριών, συμπερίληψη και δημοκρατική πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εργάζεται ήδη συστηματικά για την επέκταση επιτυχημένων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, σε μια δομημένη στρατηγική σχεδιάζονται νέες δράσεις, με έμφαση τόσο στη δημιουργία εύρους ευκαιριών απασχόλησης όσο και στην κατάλληλη, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, προετοιμασία των πολιτών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούνται νέα προγράμματα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως δράσεις για την ένταξη ανέργων άνω των 30 ετών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και ειδικά προγράμματα για νέους 18-29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, έχει ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα με 1.000 ακόμα θέσεις σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας, μετά την ολοκλήρωση των δύο κύκλων των 1.000 + 1.000 προσλήψεων.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται συνεργασίες μας με επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, γιατί φιλοσοφία της στρατηγικής μας αποτελεί η συνεργατικότητα και η σύναψη ενός ικανού δικτύου διασύνδεσης, υπηρετώντας την απρόσκοπτη αποστολή ουσιαστικής συνδρομής στους συμπολίτες μας για ενεργή και επωφελή ένταξη στην αγορά εργασίας».

Επίσης, η κ. Αράχωβα αναφέρεται εκτενώς στις δράσεις της ΔΥΠΑ που υλοποιούνται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν αξιοσημείωτη ανταπόκριση. Μάλιστα, σημειώνει ότι τα ποσοστά απορρόφησης στα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα είναι ενθαρρυντικά, πολλώ δε μάλλον όταν προβλέπεται και παρέχεται συνδυασμός συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ σχολιάζει ότι η επιτυχία ενός προγράμματος δεν ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από ποσοτικά δεδομένα, αλλά με την επιδραστικότητά του στη δημιουργία προοπτικής και στην επαναπόκτηση αξιοπρέπειας του ωφελούμενου.

Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, η κ. Αράχωβα διευκρινίζει ότι οι βασικές κατηγορίες που καλύπτονται είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, αποφυλακισμένοι, θύματα βίας ή εμπορίας ανθρώπων, μονογονεϊκές οικογένειες και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Όπως εξηγεί, η διαδικασία δεν συνιστά μια τυπική καταγραφή, αλλά την αφετηρία απόκτησης πρόσβασης σε ένα σύνολο υπηρεσιών και παροχών, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ζωής.

Παράλληλα, στη συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Αράχωβα αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των Γραφείων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της ΔΥΠΑ, τα οποία «αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης και λειτουργούν ως εξειδικευμένα σημεία υποστήριξης σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και χρειάζονται στοχευμένη ειδική προσέγγιση».

Μεταξύ άλλων, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ προσθέτει ότι οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ είναι διαθέσιμες τόσο με φυσική παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), όσο και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myDYPAlive, που επιτρέπει εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

«Σε κάθε εγγεγραμμένο άνεργο παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης συνεργασίας με εργασιακό σύμβουλο, η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης και η καθοδήγηση στην αναζήτηση εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ευάλωτες ομάδες με προσαρμοσμένες υπηρεσίες, ακόμη και με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και σε πολλές ξένες γλώσσες, όπου απαιτείται.

Αυτό άλλωστε αποτελεί επιταγή συμπερίληψης, ουσιαστικής πρόσβασης και παροχής συνθηκών ισότητας», επισημαίνει η κ. Αράχωβα.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη της υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ, Τόνιας Αράχωβα, στη δημοσιογράφο Γεωργία Μπάρλα, για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ: Κυρία Αράχωβα, ποια είναι τα ανοιχτά προγράμματα της ΔΥΠΑ που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματά τους;

Απ: Η δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον τομέα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μοιάζει πολλές φορές με ένα νήμα που υφαίνεται αθόρυβα, αλλά σταθερά μέσα στον κοινωνικό ιστό. Δεν είναι πάντα ορατή στο σύνολό της: στηρίζει 3.000 θέσεις ειδικά για ευάλωτες ομάδες, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις για άτομα με αναπηρία, που έχουν ήδη οδηγήσει σε χιλιάδες προσλήψεις, όπως το πρόγραμμα απασχόλησής τους σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συνολικό αριθμό 2.000 θέσεων σε πανελλαδική εμβέλεια.

Παράλληλα, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις για εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες, όπως το εμβληματικό πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων και με την παροχή για πρώτη φορά δυνατότητας μερικής απασχόλησης, προσαρμοζόμενο στις οικογενειακές και άλλες ανάγκες των υποψηφίων εργαζόμενων μητέρων. Το εν λόγω πρόγραμμα σημειώνει σημαντικότατα ποσοστά συμμετοχής.

Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αξιοσημείωτη ανταπόκριση. Μόνο από δράσεις που αφορούν ευάλωτες ομάδες καταγράφονται χιλιάδες ωφελούμενοι σε όλη τη χώρα με σημαντική διασπορά σε όλες τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ενδεικτικά, μέσα από το ειδικό βοήθημα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έχουν ήδη στηριχθεί χιλιάδες πολίτες, με υψηλή συμμετοχή σε περιοχές, όπως η Αττική, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία.

Η επιτυχία ενός προγράμματος δεν ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από ποσοτικά δεδομένα, αλλά με την επιδραστικότητά του στη δημιουργία προοπτικής και στην επαναπόκτηση αξιοπρέπειας του ωφελούμενου.

Ο χαρακτήρας των προγραμμάτων είναι ανθρωποκεντρικός και πίσω από κάθε πρόγραμμα υπάρχουν οι άνθρωποι της ΔΥΠΑ, οι οποίοι με σεβασμό και επαγγελματισμό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αρωγής συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν σύνθετες και απαιτητικές καταστάσεις ευαλωτότητας.

Στόχος μας δεν είναι απλώς μια θέση εργασίας. Στόχος μας είναι η βιώσιμη και μακρόπνοη επανένταξη.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα ποσοστά απορρόφησης στα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα είναι ενθαρρυντικά, πολλώ δε μάλλον όταν προβλέπεται και παρέχεται συνδυασμός συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Ερ: Πώς γίνεται η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και ποιες κατηγορίες αφορά;

Απ: Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια σημαντικής απλοποίησης της διαδικασίας εγγραφής με κοινό παρονομαστή την παροχή μέγιστης προσβασιμότητας στους ωφελούμενους.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο πολίτης εγγράφεται στο Μητρώο Ανέργων και, εφόσον ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, δηλώνει την ιδιότητά του στο αντίστοιχο Ειδικό Μητρώο, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι βασικές κατηγορίες που καλύπτονται είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, αποφυλακισμένοι, θύματα βίας ή εμπορίας ανθρώπων, μονογονεϊκές οικογένειες και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Η διαδικασία δεν συνιστά μια τυπική καταγραφή, αλλά την αφετηρία απόκτησης πρόσβασης σε ένα σύνολο υπηρεσιών και παροχών, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ζωής.

Ερ: Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ;

Απ: Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ είναι διαθέσιμες τόσο με φυσική παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), όσο και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myDYPAlive, που επιτρέπει εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

Σε κάθε εγγεγραμμένο άνεργο παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης συνεργασίας με εργασιακό σύμβουλο, η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης και η καθοδήγηση στην αναζήτηση εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ευάλωτες ομάδες με προσαρμοσμένες υπηρεσίες, ακόμη και με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και σε πολλές ξένες γλώσσες, όπου απαιτείται.

Αυτό άλλωστε αποτελεί επιταγή συμπερίληψης, ουσιαστικής πρόσβασης και παροχής συνθηκών ισότητας.

Ερ: Ποιος είναι ο ρόλος των Γραφείων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της ΔΥΠΑ;

Απ: Τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στην Αθήνα (28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 125, Τ.Κ. 112 51) και στη Θεσσαλονίκη (Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 540 12) αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης.

Λειτουργούν ως εξειδικευμένα σημεία υποστήριξης σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και χρειάζονται στοχευμένη ειδική προσέγγιση. Εκεί παρέχονται υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, διασύνδεσης με εργοδότες, αλλά και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, τα γραφεία αυτά λειτουργούν ως γέφυρα συνεργασίας με άλλους φορείς, οργανισμούς και δομές, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ολιστική αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των ωφελουμένων.

Τα ΕΚΟ, ως διοικητικές δομές της ΔΥΠΑ, είναι χώροι καλλιέργειας εμπιστοσύνης με ιδιαίτερο χαρακτήρα και κοινωνική αποστολή, όπου καθοδήγηση, κατανόηση και πρακτική υποστήριξη προσφέρονται στους πολίτες.

Ερ: Με ποιους τρόπους ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τα διαθέσιμα προγράμματα;

Απ: Υπάρχουν τα επίσημα κανάλια, η ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, τα ΚΠΑ2, τα Γραφεία ΕΚΟ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ευαισθησία και σεβασμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάδοση της πληροφορίας δεν είναι απολύτως αυτονόητη σε όλες τις ευάλωτες κατηγορίες συνανθρώπων μας, χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες του ωφελούμενου και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν βελτιστοποίηση των διόδων ασφαλούς και έγκαιρης ενημέρωσης.

Η ορθή έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση είναι καθήκον των αρμόδιων φορέων, ενώ, παράλληλα, αποτελεί μοχλό ευαισθητοποίησης των κοινωνικών ομάδων για διάδοση και μετάδοσή της.

Ερ: Σχεδιάζονται νέες δράσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;

Απ: Η πολιτική για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να είναι στατική, εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η ΔΥΠΑ, υλοποιώντας την απαρέγκλιτη βούληση του Υπουργείου Εργασίας για προσφορά ίσων ευκαιριών, συμπερίληψη και δημοκρατική πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εργάζεται ήδη συστηματικά για την επέκταση επιτυχημένων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, σε μια δομημένη στρατηγική σχεδιάζονται νέες δράσεις, με έμφαση τόσο στη δημιουργία εύρους ευκαιριών απασχόλησης όσο και στην κατάλληλη, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, προετοιμασία των πολιτών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούνται νέα προγράμματα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως δράσεις για την ένταξη ανέργων άνω των 30 ετών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και ειδικά προγράμματα για νέους 18-29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, έχει ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα με 1.000 ακόμα θέσεις σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας, μετά την ολοκλήρωση των δύο κύκλων των 1.000 + 1.000 προσλήψεων.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται συνεργασίες μας με επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, γιατί φιλοσοφία της στρατηγικής μας αποτελεί η συνεργατικότητα και η σύναψη ενός ικανού δικτύου διασύνδεσης, υπηρετώντας την απρόσκοπτη αποστολή ουσιαστικής συνδρομής στους συμπολίτες μας για ενεργή και επωφελή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Γιατί η κοινωνία που θέλουμε να οικοδομήσουμε είναι μια κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη, όπου η ένταξη δεν αποτελεί ζητούμενο, αλλά μια αυτονόητη πραγματικότητα για κάθε πολίτη.