Kινηματογραφική επιχείρηση της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων ο ένας κρατείται σε φυλακή.

Οι κατηγορούμενοι εκβίαζαν τον διαχειριστή μιας εταιρείας ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων, ζητώντας έως και 200.000 ευρώ.

Η εκβίαση ξεκίνησε με τηλεφώνημα από τον έγκλειστο στις φυλακές, ο οποίος ζητούσε χρήματα για να μην αποκαλύψει μια υποτιθέμενη σχέση του θύματος με μια 17χρονη.

Ακολούθησε και δεύτερο τηλεφώνημα από άλλο άτομο που πρόσφερε διαπραγμάτευση για χαμηλότερο ποσό.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν δύο κουκουλοφόροι, οπλισμένοι, εισέβαλαν στην εταιρεία και απείλησαν έναν υπάλληλο, στέλνοντας έτσι το μήνυμα της σοβαρότητας των απειλών τους.

Ωστόσο, το θύμα δεν φοβήθηκε, αλλά κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία, δηλώνοντας ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.

Στη συνέχεια, στήθηκε επιχείρηση, με την αστυνομία να προσημειώνει χρήματα και να παρακολουθεί τις κινήσεις των τριών ατόμων που πήγαν να παραλάβουν τα χρήματα σε συμφωνημένο ραντεβού.

Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν στη Βασιλίσσης Όλγας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο κελί του κρατούμενου, όπου βρέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα που προσπάθησε να καταστρέψει.