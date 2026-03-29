Τη σύλληψη ενός 19χρονου στην Αγία Παρασκευή για εκβίαση ανηλίκων ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο νεαρός φέρεται να έχει αποσπάσει χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 11.300 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και ο συνεργός του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τις αρχές Φεβρουαρίου ο κατηγορούμενος εκβίαζε 14χρονο, είτε δια ζώσης, είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Ο 19χρονος απαιτούσε χρήματα, με το πρόσχημα ότι η ζωή του ανηλίκου απειλείται από άλλα άτομα, που ήθελαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του ήταν, ότι είχε επιδείξει στον παθόντα βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο συνεργός του απειλούσε τη σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου. Μέσα από αυτή την εκβιαστική δραστηριότητα, ο 19χρονος απέσπασε τμηματικά το ποσό των 10.000 ευρώ. Όπως προκύπτει, ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολικά συγκροτήματα σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, αναζητώντας πιθανά νέα θύματα. Μετά από σχετική καταγγελία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου–Χολαργού ταυτοποίησαν άμεσα τον 19χρονο και τον συνεργό του.

Ύστερα από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο το πρωί της 23ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν δύο ακόμη περιπτώσεις εκβιασμών ανηλίκων σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, όπου ο ίδιος απέσπασε συνολικά 1.300 ευρώ. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, όταν ανήλικος αρνήθηκε να του παραδώσει χρήματα, ο 19χρονος μαζί με συνεργό του τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν στα γεννητικά όργανα, προκαλώντας του τραυματισμό.

Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά την απολογία του, οδηγήθηκε στις φυλακές.