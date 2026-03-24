Ένας 14χρονος μαθητής συνελήφθη στα Χανιά, έπειτα από καταγγελίες μαθητών και γονέων για επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού εις βάρος συνομηλίκων του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 14χρονος φέρεται να αφαιρούσε με τη βία το χαρτζιλίκι των συμμαθητών του, χρησιμοποιώντας τόσο σωματικές, όσο και ψυχολογικές πιέσεις, αλλά και απειλές. Ο μαθητής της Β’ Γυμνασίου κατηγορείται επίσης, ότι κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο συνομιλίες των συμμαθητών του, τις οποίες εκείνοι δεν επιθυμούσαν να δημοσιοποιηθούν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τους εκβίαζε ζητώντας χρήματα, απειλώντας πως θα δημοσιοποιήσει τα βίντεο, αν δεν του τα παραδώσουν.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι όπου διαμένει με την οικογένειά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν από το δωμάτιό του –το οποίο μοιράζεται με τον 17χρονο αδελφό του– μαχαίρια τύπου πεταλούδα, ρόπαλα, στιλέτα, σουγιάδες και πολυεργαλεία. Ο 14χρονος συνελήφθη για οπλοκατοχή και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο 17χρονος αδελφός του συνελήφθη επίσης, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή του στις πράξεις του μικρότερου αδελφού του.

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητέρα του 14χρονου, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.